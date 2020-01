Meral Okay, 'Hürrem' rolünü Vahide Gördüm'ün oynamasını istemiş

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, Muhteşem Yüzyıl dizisinde “Hürrem Sultan” rolü için Meral Okay’ın ölmeden önce Meryem Uzerli’nin yerine, Vahide Gördüm’ü düşündüğünü söyledi.

Ali Eyüboğlu’nun “Vahide Gördüm’den ‘Hürrem’ kimin fikri?” başlığıyla yayımlanan (25 Eylül 2013) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Vahide Gördüm’den ‘Hürrem’ kimin fikri?

Meryem Uzerli’nin yerine “Hürrem” olarak “Muhteşem Yüzyıl”a giren Vahide Gördüm’ün daha Meral Okay ölmeden bu rol için düşünüldüğünü öğrendim.

Star TV İçerik Grup Başkanı Ömer Özgüner, Pazarlama ve Marka İletişim Genel Müdür Yardımcısı Aslı Çini Yaşaroğlu ve Drama Direktörü Ümmü Burhan’la yeni yayın dönemi projelerine dair sohbet ederken konu “Muhteşem Yüzyıl”a daha doğrusu “Hürrem”deki değişikliğe geldi.

Bu konuda görüşüm belli. Yapımcı Timur Savcı ve ekibi iyi yönetemedi bu krizi... Meryem Uzerli, iki defa S.O.S verdi.

İster özel hayatında yaşadığı sorunlardan olsun, ister çalışma temposundan Uzerli’nin bu yükü daha fazla taşıyamayacağı belli.

Sen gerekli tedbiri almazsan, kaza kaçınılmaz... Her şeyin bir istiap haddi var... Senaristler bir sezon boyunca dizinin ağırlığını “Hürrem”e verirken, Timur Savcı ve ekibi, Meryem Uzerli’nin bu yükü kaldırıp kaldıramayacağını hesap etmeliydi.

Uzerli’nin hayalleri

“Hürrem” olarak yakaladığı şöhretle ortalığı kasıp kavurduğu bir dönemde Uzerli’nin hayallerini sıralarken “Tarkan’ın klip kızı” olmak istemesi aslında anlatıyor birçok şeyi. Uzerli’nin “tükenmişlik sendromu” yüzünden bıraktığı “Hürrem”i Vahide Gördüm’ün oynamaya başlaması konusundaki fikrim şu: Vahide Gördüm, tartışmasız Türkiye’nin en iyi kadın oyuncularından biri.

Uzerli’nin adeta protesto ederek bıraktığı bir rolü üstlenince dizi izleyicilerinde oluşan algı şu: “Meryem Uzerli’nin stepnesi.” “Hürrem”i oynamaya başladığı günden bu yana Vahide Gördüm’ü insanların sosyal medyada diline dolamasının asıl sebebi bu... Bana göre, Gördüm’ün “Hürrem” rolünü kabul ederek yaptığı biraz “grev kırıcılığı” gibi. Bir meslektaşının çalışma şartlarından şikayet ederek bıraktığı rolü üstlenmemeliydi.

Meral Okay’ın Star öngörüsü

TV yöneticileriyle paylaştığım bu görüşe Aslı Çini Yaşaroğlu’ndan şöyle bir itiraz geldi: “Rahmetli Meral Okay, ‘Muhteşem Yüzyıl’ı tasarlarken son sezonunu sadrazamların savaşı olarak planlamış. O yüzden ‘Hürrem’in yaşlanması lazımdı. Dizi daha başlamadan Meryem Uzerli’ye söylemiş Meral Okay, ‘Yüzün makyajla yaşlanmaya müsait değil. Dizi ne kadar sürer bilemem ama planladığım gibi giderse, son sezonda ancak 5-10 bölüm olursun. ‘Hürrem’in orta yaşlı hali için başka bir isim var kafamda, şimdiden söyleyeyim sana’... Bir müddet sonra Meral Okay rahatsızlanınca Vahide Gördüm geçmiş olsun ziyaretine gitmiş ona. Orada söylemiş Meral Okay, Vahide Gördüm’e, ‘Son sezonda Hürrem için seni düşünüyorum’ diye.”

“Hürrem”in orta yaş dönemi için Gördüm’ün tesadüfen seçilmediğini, arka planında böyle diyalogların olduğunu bilmiyordum.

Yapımcı Timur Savcı’nın “Muhteşem Yüzyıl”ı tasarlayan Meral Okay’ın bu sözünü, yerine getirilmesi gereken bir vasiyet gibi görüp, diziden planlanandan önce ayrılan Uzerli’nin yerine Gördüm’ü “Hürrem” yapmasının sebebini de bu vesileyle öğrenmiş oldum.