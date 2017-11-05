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Politika

Meral Akşener'in Twitter'ında değişiklik

Akşener, Twitter'da “Türk Milliyetçisi, ülkücü, eş, anne, babaanne, kadın ve çocuk hakları savunucu, sokak canları gönüllüsü” yazan biyografisini değiştirdi

05 Kasım 2017 00:49

Meral Akşener’in Twitter hesabında “Türk Milliyetçisi, ülkücü, eş, anne, babaanne, kadın ve çocuk hakları savunucu, sokak canları gönüllüsü” yazıyordu. Partinin kurulmasının ardından Akşener’in Twitter hesabındaki bu ifadeler silindi yerine sadece “İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı” yazıldı.

İYİ Parti kuruluş çalışmaları sırasında partide “Bozkurt işaretinin” ve “Türkeş fotoğrafının” yasaklandığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Bu iddia parti yetkilileri tarafından yalanlandı. Daha sonra ise parti programında yer alan ifadeler tartışma konusu oldu.

Yeni tartışma Akşener'in sosyal medya hesabında yeralan bio'sundaki değişiklik

Yeni tartışma ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Twitter hesabından çıktı. Parti kurulmadan önce Akşener’in Twitter hesabında “Türk Milliyetçisi, Ülkücü, eş, anne, babaanne, kadın ve çocuk hakları savunucu, sokak canları gönüllüsü” yazıyordu. Partinin kurulmasının ardından Akşener’in Twitter hesabındaki bu ifadeler silindi yerine asdece “İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı” yazıldı.

 Akşener’in hesabındaki bu değişiklik, milliyetçi isimlerin tepkisine neden oldu.

 

 

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