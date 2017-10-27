T24 LogoT24 Logo
Politika

Meral Akşener'in sağ kolu, CHP'den istifa eden Aytun Çıray oldu

İyi Parti Genel Sekreterliği'ne CHP'den istifa ederek partiye katılan Aytun Çıray getirildi

27 Ekim 2017 15:39

Genel Başkanlığını Meral Akşener'in yaptığı İyi Parti'nin bugün basına kapalı yapılan toplantısında Başkanlık Divanı görev dağılımı belirlendi. CHP'den istifa ederek İyi Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Aytun Çıray Genel Sekreter, Koray Aydın ise Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

İyi Parti Başkanlık Divanı görev dağılımı şöyle:

Aytun Çıray - Genel Sekreter

Hayrettin Nuhoğlu - Genel Muhasip

Koray Aydın - Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 

Ümit Özdağ - Medya ve Propagandadan Sorumlu Genel başkan Yardımcısı

Mustafa Erdem - Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ayfer Yılmaz - Parlamento ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Durmuş Yılmaz - Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ahmet Ersagun Yücel  - Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Müsavat Dervişoğlu - Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 

Vedat Taylan Yıldız - İletişim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Şule Doğan - Eğitim, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

ETİKETLER

İyi PartiMeral AkşenerAytun ÇırayKoray AydınDurmuş YılmazAyfer YılmazÜmit ÖzdağMüsavat Dervişoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24