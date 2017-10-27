Meral Akşener'in sağ kolu, CHP'den istifa eden Aytun Çıray oldu

Genel Başkanlığını Meral Akşener'in yaptığı İyi Parti'nin bugün basına kapalı yapılan toplantısında Başkanlık Divanı görev dağılımı belirlendi. CHP'den istifa ederek İyi Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Aytun Çıray Genel Sekreter, Koray Aydın ise Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

İyi Parti Başkanlık Divanı görev dağılımı şöyle:

Aytun Çıray - Genel Sekreter

Hayrettin Nuhoğlu - Genel Muhasip

Koray Aydın - Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ümit Özdağ - Medya ve Propagandadan Sorumlu Genel başkan Yardımcısı

Mustafa Erdem - Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ayfer Yılmaz - Parlamento ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Durmuş Yılmaz - Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ahmet Ersagun Yücel - Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Müsavat Dervişoğlu - Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Vedat Taylan Yıldız - İletişim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Şule Doğan - Eğitim, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı