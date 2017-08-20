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Politika

Meral Akşener'in kuracağı partinin genel merkez binası belli oldu

Yeni partinin genel merkez binasının fotoğrafları Akşener’e yakın sosyal medyadaki hesaplardan paylaşıldı

20 Ağustos 2017 21:32

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’in yeni kuracağı partinin Ankara’daki genel merkez binası belli oldu.

Ümit Özdağ’ın da desteklediği yeni parti için Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi 2120. Cadde üzerinde yer alan boş bir bina kiralandı.

DHA'nın haberine göre, bina içinde çalışmalara da başlanıldığı görüldü.

Yeni partinin genel merkez binasının fotoğrafları Akşener’e yakın sosyal medyadaki hesaplardan paylaşıldı.

Sosyal medyadaki bazı yorumlarda partinin genel merkezi için seçilen binanın Mustafa Kemal Mahallesi’nde olmasının önemli bir mesaj olduğu da vurgulandı.

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Meral Akşenerpartibinagenel merkez

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