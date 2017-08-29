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Politika

Meral Akşener'in kuracağı partinin adı belli oldu

Meral Akşener'in Genel Başkanlık koltuğuna oturacağı partinin adı belli oldu

29 Ağustos 2017 00:56

MHP'den Meral Akşener'in genel başkanı olacağı belirtilen yeni parti için ayrılan Koray Aydın, parti adı olarak 'Merkez Demokrat Parti' ismi üzerinde bir çalışma yapıldığını söyledi.

Habertürk'te soruları yanıtlayan Aydın, yeni partinin herkesi kucaklayacağını söylerken parti adıyla ilgili olarak  "Birçok şey üzerinde çalışıyor ama. Merkez Demokrat Parti olarak bir amblem çalışması var" dedi. Aydın, partinin kurucuları arasında kendi dallarında tanınmış ama siyasette yeni isimlerin yer alacağını da ifade etti.

Koray Aydın, Akşener'in kuracağı parti için MHP'den istifa ettiğini açıklamış, "2019'da cumhurbaşkanı adayımız Akşener olacak" demişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydın'ın istifa için "Hayırlı olmuştur" yorumunu yapmıştı.

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