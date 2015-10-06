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Meral Akşener'in kaseti olduğunu söyleyen Cemil Barlas ve Latif Erdoğan hakkında iddianame hazırlandı

Akşener, 'iftira', 'şantaj' ve 'hakaret' iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu

06 Ekim 2015 21:13

MHP İstanbul Milletvekili "Meral Akşener'e kaset iddiasıyla hakaret" soruşturmasını tamamlayan Savcılık, Latif Erdoğan ve Cemil Barlas hakkında "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan iddianame düzenledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, mayıs ayı başında A Haber'de yayınlanan Gece Ajansı programında, Cemil Barlas'ın "Meral Akşener'in de mi kaseti var, nasıl ele geçirdiler?" sorusuna Latif Erdoğan, "Cemil Bey'in dediği çok önemli. O kaseti olan biridir ve şu an esaret altındadır" cevabını vermişti. 

Meral Akşener, Latif Erdoğan, Cemil Barlas ve iddianın konuşulduğu program sunucusu ile televizyonun genel yayın yönetmeni hakkında "iftira", "şantaj" ve "hakaret" iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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