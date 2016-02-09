Meral Akşener'in 'kaset davası'nda Diyanet İşleri Başkanı da tanık olarak ifade verecek

MHP'ye genel başkan adayı olan Meral Akşener'in avukatlarının talebi üzerine Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "kaset iddiasıyla hakaret" davasında tanık olarak ifade verecek. Mahkeme, Görmez'in yanısıra Kemalettin Özdemir'in de tanık olarak dinlenmeleri için Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazılmasını kararlaştırdı.

Radikal'de yer alan habere göre; Eski MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener'e "kaset iddiasıyla hakaret" davasının ilk duruşması görüldü. "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4'er aya kadar hapisleri istenen sanıklar Latif Erdoğan ve Cemil Barlas, hakaret kasıtlarının olmadığını söylediler. Meral Akşener'in avukatları ise o dönem yaklaşan seçimler nedeniyle müvekkillerinin küçük düşürülmesi amacıyla programın kurgulandığını söylediler. Mahkeme, Akşener'in avukatlarının talebi üzerine kaset iddiası hakkında bilgileri olduğu gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile Kemalettin Özdemir'in tanık olarak dinlenmeleri için Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazılmasına karar verildi.



Akşener katılmadı



İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Cemil Barlas ve Latif Erdoğan katıldı. Şikayetçi Meral Akşener ise duruşmaya gelmedi.



"Bu haberi konuşacağımızı daha önceden bilmiyordum"



Savunmasına A Haber'deki "Gece Ajansı" adlı programa yorumcu olarak katıldığını belirterek başlayan sanık Cemil Barlas, "Programda gündemdeki haberleri yorumluyoruz. O haberlerden bir tanesi de Meral Akşener ile ilgiliydi. Ancak bu haberi konuşacağımızı öncesinden bilmiyordum. Stüdyoda öğrendim. Planlanmış, kurgulanmış bir şey değildi" dedi.



"Hakaret kastım yok"



Meral Akşener'in bir televizyon kanalındaki konuşmasının kendilerine gösterildiğini anlatan Barlas, şunları söyledi:

"Paralel yapının kanalı olarak bilinen bir kanalda Meral Akşener, şimdiki Cumhurbaşkanı hakkında 'Korkuyor, kaçacak' gibi yorumlarda bulunmuştu. Bize bu video gösterilip yorum yapmamız istendi. Meral Hanım 15 yıl önce bir kasedi ifşa etmişti. Kendisi siyasete kaset işini ilk getiren kişidir. Meral Hanım'ı önceden tanırım. Verdiği demokrasi mücadelesini de bildiğimden paralel yapının kanalında nasıl bu şekilde konuştuğuna şaşırdım. Bundan yola çıkarak 'Acaba kasedi mi var?' dedim. Kendi kendime yorum olarak sordum. Siyasette kaset olgusu var olan bir şey. Bunun üzerine Latif Bey de 'Çirkin bir kaset söylentisi var' dedi. Latif Bey zamanında cemaatin belli yerlerindeymiş. Cemaatin içinde böyle bir kaset olduğunu duymuş. Ama ben bunu bilmiyordum. Programda öğrendim. Ben kesinlikle cinsel bir kaset vardır demedim. Konuşmalar programın akışında gelişti. Kesinlikle hakaret kastım yoktur."



"Kurgulanmış bir program"



Meral Akşener'in avukatları ise Cemil Barlas'ın savunmasına itiraz ederek programın öncesinden A Haber'in internet sitesinde ve programın alt yazılarında müvekkilleriyle ilgili kaset iddiasının konuşulacağının belirtildiğini ifade ettiler. Akşener'in avukatlarından Meral Alemdar, "Sanık Cemil Barlas, Latif Erdoğan'ın konuşmasının yolunu açacak şekilde beyanlarda bulunmuştur. Meclis Başkanvekilliği yapmış ve o anda milletvekili olan bir kişiye karşı hakarette bulunulmuştur. Asıl amaç yaklaşan seçimler nedeniyle milletin kafasında bir takım algılar oluşturmak ve müvekkilimizi küçük düşürmeye yöneliktir. Kurgulanmış bir programdır" dedi.



"Kaset iddiasının iftira olduğunu belirttim"



Sanık Latif Erdoğan da programda bir kaset olayının olduğunu söylediğini ifade ederek "Şikayetçinin bu kaset nedeniyle zor durumda kaldığı için konuşturulabileceğini söyledim. Ne tür kaset olduğu soruldu. Ben de 'Herhalde bir kadın için uygun olmayan kaset' dedim. Bu kasetin komplo olduğunu da söyledim ve konu kapandı" dedi. Konu basında yer alınca ertesi gün yazılı açıklama yaptığını söyleyen Erdoğan, "Bundan 1,5 yıl önce bir programda Kemalettin Özdemir ile ilgili kaset konusu soruldu. Özdemir ve Akşener ile ilgili kaset iddiası aynı kasettir. Özdemir ile aynı evde kaldığımızı, nezih bir insan olduğunu, kaset iddiasının iftira olduğunu belirttim" diye konuştu. Kemalettin Özdemir ile ilgili kasedi eski Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil 'İstersen izleteyim' dediğini de aktaran sanık Latif Erdoğan, kendisinin kabul etmediğini belirtti.



Tanık dinlendi



Tanık olarak dinlenen programın sunucusu Can Okanar, haber konularını kendisinin seçtiğini belirtti. Okanar, sanık Latif Erdoğan'ın kaset iddiası üzerine "Bu iddia mı, bilgi mi?" diye sorduğunu, Erdoğan'ın da "Bilgi" diye cevap verdiğini söyledi.

"Diyanet İşleri Başkanı'nın da ifadesi alınacak"

Meral Akşener'in avukatları söz konusu kaset iddiasıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in de bilgisi olduğu gerekçesiyle tanık olarak dinlenmesini istedi. Avukatlar ayrıca, Kemalettin Özdemir'in de tanık olarak dinlenmesini talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, tanıkların ifadesinin alınmak üzere bulunduğu Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.



İddianame



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca düzenlenen iddianamede, A Haber kanalında 11 Mayıs 2015 tarihinde canlı olarak yayınlanan "Gece Ajansı" adlı programda katılımcı olarak bulunan Latif Erdoğan ve Cemil Barlas'ın, Meral Akşener hakkında bir takım iddiaları içeren açıklamalarda bulundukları belirtiliyor. İddianamede, programda yapılan konuşmaların dökümüne yer veriliyor. Cemil Barlas'ın, Meral Akşener'in Paralel yapı ile bağlantısı olduğunu ima ederek, "bir kasetin olup olmadığı" sorusunu ortaya attığı belirtiliyor. Latif Erdoğan'ın da o iddiayı destekleyen beyanlarda bulunduğu kaydediliyor. O dönem TBMM üyesi de olan Meral Akşener hakkında söz konusu iddiayı tartışma konusu yapan Latif Erdoğan ve Cemil Barlas hakkında, "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2'şer aydan 2 yıl 4'er aya kadar hapis cezası isteniyor.