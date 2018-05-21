Meral Akşener'in danışmanı “terör örgütü propagandası" yapmak suçundan tutuklandı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "FETÖ"'nün medya yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında 8 Mayıs'ta Ankara'da gözaltına alınan danışmanı Kerim Çoraklık, “terör örgütü propagandası" yapmak suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Sosyal medya paylaşımlarında 'FETÖ' propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen Kerim Çoraklık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Twitter'da "coraklikkerim" kullanıcı adıyla 'FETÖ' propagandası mahiyetinde paylaşımlar yaptığı ileri sürülen Kerim Çoraklık, bugün emniyetteki ifadesinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesi alınan Çoraklık, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan Çoraklık'ın tutuklanmasına karar verildi.

Kerim Çoraklık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "FETÖ" medya yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında 8 Mayıs'ta Ankara'da gözaltına alınmıştı.