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Politika

Meral Akşener’in çalışma arkadaşı Korkmaz: Kendisinden duymadan inanmayın

“Yeni parti yönetimi için Durmuş Yılmaz, Nuri Okutan, Abdüllatif Şener, Engin Alan, Mansur Yavaş gibi isimlere teklif götürüleceği belirtilmişti”

10 Temmuz 2017 14:21

MHP’de Genel Başkana açtığı bayrak sonucunda partisinden ihraç edilen Meral Akşener’in sonbaharda ete kemiğe bürünmesi beklenen siyasi oluşumunda önemli kadroların belirlendiğine ilişkin haberler tartışmaya devam ediyor.  Akşener’in yakın çalışma arkadaşı eski MHP milletvekili Nevzat Korkmaz “Meral Akşener’in ağzından duymadan bu tür şeylere inanmayın” dedi.

“Sen- ben kavgası çıkarmak için kasıtlı yapılıyor”

Akşener’in ‘A takımı’, ‘B takımı' gibi isimler verilerek yapılmasını ‘kasıtlı’ diye değerlendiren Korkmaz, “O tür şeyler kasıtlı. İçeride sen ben kavgası çıkarmak için yapılıyor. ‘ A takımı’, ‘ B takımı ‘ gibi lafların aslı astarı yok” diye konuştu. Korkmaz, bu tür haberlerin sorun çıkarmak  üzere yapıldığını  belirterek  prim verilmemesi gerektiğini  ifade etti.

Meral Akşener'in kuracağı yeni parti  yönetimi için Durmuş Yılmaz, Nuri Okutan, Abdüllatif Şener, Engin Alan, Mansur Yavaş gibi isimlere teklif götürüleceği belirtilmişti.

 

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