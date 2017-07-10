Meral Akşener’in çalışma arkadaşı Korkmaz: Kendisinden duymadan inanmayın

MHP’de Genel Başkana açtığı bayrak sonucunda partisinden ihraç edilen Meral Akşener’in sonbaharda ete kemiğe bürünmesi beklenen siyasi oluşumunda önemli kadroların belirlendiğine ilişkin haberler tartışmaya devam ediyor. Akşener’in yakın çalışma arkadaşı eski MHP milletvekili Nevzat Korkmaz “Meral Akşener’in ağzından duymadan bu tür şeylere inanmayın” dedi.

“Sen- ben kavgası çıkarmak için kasıtlı yapılıyor”

Akşener’in ‘A takımı’, ‘B takımı' gibi isimler verilerek yapılmasını ‘kasıtlı’ diye değerlendiren Korkmaz, “O tür şeyler kasıtlı. İçeride sen ben kavgası çıkarmak için yapılıyor. ‘ A takımı’, ‘ B takımı ‘ gibi lafların aslı astarı yok” diye konuştu. Korkmaz, bu tür haberlerin sorun çıkarmak üzere yapıldığını belirterek prim verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Meral Akşener'in kuracağı yeni parti yönetimi için Durmuş Yılmaz, Nuri Okutan, Abdüllatif Şener, Engin Alan, Mansur Yavaş gibi isimlere teklif götürüleceği belirtilmişti.