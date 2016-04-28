T24 LogoT24 Logo
Politika

Meral Akşener'i Burhan Altıntop'a benzetti

Meral Akşener, "Biz babadan Türkeşçiyiz" demişti

28 Nisan 2016 09:10

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Biz babadan Türkeşçiyiz” diyen Genel Başkan adayı Meral Akşener’e yanıt verdi. Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada MHP Akşener’i Avrupa Yakası dizisinde Engin Günaydın'ın canlandırdığı ‘Burhan Altıntop’ karakterine benzetti.

Büyükataman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

 “Sözde çözüm sürecinde partimizin yeterli muhalefeti yapmadığı iftirasını atanlar, biz kaya gibi bu sözde çözümün karşısında mücadele ederken fitne fesat peşinde koştukları için çalışmalarımızdan haberdar değiller. Son olarak ‘Biz babadan Türkeşçiyiz’ aforizması, geçtiğimiz yıllarda milletimizin severek takip ettiği Avrupa Yakası isimli dizide evinin bulunduğu apartmanın duvarını siyasi partilere kiralamaya çalışan Burhan Altıntop karakterini akıllara getirmiştir. O da her partinin temsilcisine ‘Biz babadan falanca partiliyiz’ diyordu. Ülkücüler, ülkemizin üzerinde oynanan derin ve büyük oyuna tek bir yürek halinde cevap verecektir.”

ETİKETLER

meral akşenerburhan altıntopmhpismail büyükatamanmhp genel sekreteri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24