Meral Akşener'i Burhan Altıntop'a benzetti

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Biz babadan Türkeşçiyiz” diyen Genel Başkan adayı Meral Akşener’e yanıt verdi. Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada MHP Akşener’i Avrupa Yakası dizisinde Engin Günaydın'ın canlandırdığı ‘Burhan Altıntop’ karakterine benzetti.

Büyükataman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sözde çözüm sürecinde partimizin yeterli muhalefeti yapmadığı iftirasını atanlar, biz kaya gibi bu sözde çözümün karşısında mücadele ederken fitne fesat peşinde koştukları için çalışmalarımızdan haberdar değiller. Son olarak ‘Biz babadan Türkeşçiyiz’ aforizması, geçtiğimiz yıllarda milletimizin severek takip ettiği Avrupa Yakası isimli dizide evinin bulunduğu apartmanın duvarını siyasi partilere kiralamaya çalışan Burhan Altıntop karakterini akıllara getirmiştir. O da her partinin temsilcisine ‘Biz babadan falanca partiliyiz’ diyordu. Ülkücüler, ülkemizin üzerinde oynanan derin ve büyük oyuna tek bir yürek halinde cevap verecektir.”