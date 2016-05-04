Meral Akşener'e destek veren teşkilat görevden alındı

MHP Burdur il ve merkez ilçe yönetimi genel merkez tarafından görevden alındı. İl Başkanı İbrahim Sakızcı, Meral Akşener’e destek verdikleri için görevden alındıklarını savundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; MHP Burdur İl Başkanı İbrahim Sakızcı ve yönetimi ile Merkez İlçe Başkanı Atila Yeşilgöz ve yönetimi MHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı. İl Başkanı İbrahim Sakızcı, genel merkez tarafından gönderilen yazı ile görevden alındıklarını belirtirken, 1 Mayıs’ta kente gelen MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener’e desteklerinden dolayı görevden alındıklarını söyledi. Sakızcı, konuyla ilgili yarın basın toplantısı düzenleyeceklerini belirtti.

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin imzasıyla gönderilen yazıda ise şu ifade yer aldı:

"Parti tüzüğünün 34’üncü maddesine göre başkanlık divanına tanınan 52 ve 54’üncü maddelerdeki yetkiye istinaden Burdur il ve merkez ilçe teşkilatları feshedilmiştir."