T24 LogoT24 Logo
Politika

Meral Akşener'e destek veren teşkilat görevden alındı

Burdur İl Başkanı İbrahim Sakızcı, genel merkez tarafından gönderilen yazı ile görevden alındıklarını belirtti

04 Mayıs 2016 21:28

MHP Burdur il ve merkez ilçe yönetimi genel merkez tarafından görevden alındı. İl Başkanı İbrahim Sakızcı, Meral Akşener’e destek verdikleri için görevden alındıklarını savundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; MHP Burdur İl Başkanı İbrahim Sakızcı ve yönetimi ile Merkez İlçe Başkanı Atila Yeşilgöz ve yönetimi MHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı. İl Başkanı İbrahim Sakızcı, genel merkez tarafından gönderilen yazı ile görevden alındıklarını belirtirken, 1 Mayıs’ta kente gelen MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener’e desteklerinden dolayı görevden alındıklarını söyledi. Sakızcı, konuyla ilgili yarın basın toplantısı düzenleyeceklerini belirtti.

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin imzasıyla gönderilen yazıda ise şu ifade yer aldı: 
"Parti tüzüğünün 34’üncü maddesine göre başkanlık divanına tanınan 52 ve 54’üncü maddelerdeki yetkiye istinaden Burdur il ve merkez ilçe teşkilatları feshedilmiştir."

ETİKETLER

meral akşenerteşkilatmhp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24