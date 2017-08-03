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Politika

Meral Akşener'den 'yeni parti' yorumu: Çok hızlandık, önemli adımlar attık

"Kararlı, heyecanlı ve ilk kez çok mutlu"

03 Ağustos 2017 15:42

Ankar'nın yerel gazetelerinden Sonsöz yazarı Orhan Uğuroğlu, yeni parti çalışmaları konusunda Meral Akşener'in "Çok hızlandık, önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz" dediğini yazdı.

Uğuroğlu, yazısında yeni parti çalışmaları hakkında görüştüğü Akşener’in "Kararlı, heyecanlı ve ilk kez çok umutlu olduğunu" da ifade etti.

Uğuroğlu, Akşener’le görüşmesine ilişkin şunları yazdı:

“Kurucular Kurulu konusunda Prof. Dr. Ümit Özdağ ile birlikte çalıştıklarını vurgulayan Akşener çalışmalarının çok olumlu karşılandığını ve her çevreden geniş ve önemli destekler aldıklarını vurguladı.

Türkiye genelinde örgütlenme aşamasına henüz başlamadıklarını belirten Akşener, ‘sağlam ve güvenli adımlar atmak için önce partinin resmen tamamlayacak sonra da örgütlenmeyi tamamlayacağız’ dedi."

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Meral Akşeneryeni partiçalışma

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