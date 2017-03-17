Meral Akşener'den yasağa tepki: Niğde'ye gidiyorum

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, yapacağı toplantıyı yasaklayan Niğde Valiliği’ne tepki gösterdi. Akşener, toplantının planlandığı 21 Mart’ta Niğde’de olacağını söyledi.

Akşener, İstanbul’da Eyüp Milli Dayanışma ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen ‘Neden Hayır Diyorum’ başlıklı toplantıya katıldı. Bir düğün salonunda yapılan toplantıda konuşan Meral Akşener şunları söyledi:

“Bütün ‘hayır’ kampanyası yapan siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri, bunun için oluşturulan platformlar, benim gibi kişiler; ‘bir referandum OHAL şartlarında kesinlikle yapılamaz, demokrasiye aykırıdır ve eşit şartlarda bir rekabeti ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle boykot ediyoruz, gitmiyoruz sandığa’ desek. Sadece ‘evet’ tercihinde bulunanlar sandığa gitse, bu referandum meşru sayılır mı? Sayılmaz. Muhteremler, siz bizi iftiralara, baskılara ve o devlet gücünün demir yumruklarıyla kafamıza kafamıza vurmakla karşı karşıya bırakmak yerine, kendinize güvenip, bu millete güvenip, bu milletin ferasetine, irfanına güvenip, eşit şartları, eşit rekabet ortamını yaratıp, bizi pamuklara sarmanız lazım.”

"Niğde'ye gideceğim"

Akşener, Niğde Valiliği’nin yasağına ilişkinse şunları söyledi:

“Şimdi Niğde’ye gideceğim. Şaka gibi, 3-5 salon değiştirildi. En sonunda el sıkıştık, tarih ilan edildi. ‘Meral Akşener geliyor’ resimleri asıldı, saatte bir yırttı belediye, bizimkiler de inat ya, onlarda ısrarla saatte bir astılar. Bu inatlaşmanın sonucunda denildi ki ‘bu hayırcılarla mücadele etmeyelim, ne yapalım? Toptan halledelim’. Vali bey bir yazı yazdı, bir hafta boyunca Niğde’de kuş uçmayacak. Ben 21’inde orada olacağım. Otobüs kalkıyor yolcu kalmasın. Dükkan gezmeye mani olabilecek mi? Kapı zili çalmaya mani olunabilinir mi? O Niğde’de oturup bir kahvede kahve içmeye, çay içmeye mani olunabilinir mi? Hayır.”

Meral Akşener, eline kanı yakmasına yönelik eleştirilere de cevap verdi:

“Herkes bozuldu bu işe. Türkiye’de kınayla ilgili bihaber olan ne çok insan varmış. Kına önce kurbana yakılır, Allah’a kurban. Evlenirken genç hanıma yakılır, ailesine kurban adansın diye. Sonra bizim gibi kadınların doğurduğu erkek çocuklara yakılır, askere giderken vatanına kurban olsun diye. Bunu analar yakar, sağ eline yakar. Yakarken der ki ‘ya şehit ol, ya gazi’. Şimdi Balgat başta olmak üzere, Çankaya hepsi beraber benim kınaya çok kızdılar. Niye kına yakmışım. Size ne, yaktım size ne? Ama bir şey öğrendim, kınanın nerelerde yakıldığına dair bilgileri yok. Hepsinin çoluk çocuğu paralı askerlik yaptığı için anaları kına yakmadı. Nereden bilsinler.”