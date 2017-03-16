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Meral Akşener’e bir yasak daha

Akşener, Niğde'de bir toplantıya katılacaktı

16 Mart 2017 19:56

Niğde Valiliği tarafından alınan 7 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı nedeniyle, Meral Akşener’in katılacağı toplantıya da yasak geldi.

Niğde’de 20 Mart 2017 Pazartesi yürürlüğe gidecek olan 7 gün sürecek yürüyüş, toplantı, miting, çadır kurma, oturma eylemi, konferans, panel ve bildiri dağıtma yasağı 21 Mart 2017 Salı günü Saray Düğün Salonunda yapılacak olan ve Meral Akşener’in katılacağı toplantıyı da etkiledi.

Balkan Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği ve Meral Akşener’in katılacağı toplantının yasaklandığı valilik tarafından bir yazı ile derneğe bildirildi.

Ayrıca yazıda bilbordlarda asılı afişlerinde kaldırılması da istendi.

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