Meral Akşener'den "İyi Parti'nin belediye başkan adayları belli oldu" iddiasına yanıt

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin büyükşehir belediye başkan adaylarının isimlerinin belirlendiği iddiasına ilişkin, "Bu haberin kaynağı nedir bilmiyorum. Bizden olmadığını söyleyebilirim" dedi. Akşener, AKP ile HDP arasında “gizli görüşmeler” yapıldığını iddia etti.

İyi Parti'nin İstanbul'da Ümit Özdağ'ı, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu'nu, Adana'da İsmail Koncuk'u, Muğla'da Behçet Saatcı'yı, Balıkesir'de İsmail Ok'u aday göstereceği iddia edilmişti.

Partisinin genel merkezi önünde yaptığı açıklama yapan Akşener, her il, ilçe ve beldede aday çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve İyi Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayları olarak anılan isimlerle ilgili, "İsmi söylenen her arkadaşımızın her görevi en üstün niteliklerle yerine getireceğini sizinle paylaşmam lazım. Çok kıymetli arkadaşlarımız ama bu haberin kaynağı nedir bilmiyorum. Bizden olmadığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"AKP ile HDP arasındaki görüşmeler Dolmabahçe Sarayı’na ulaşabilecek"

“AK Parti ile HDP arasında el altından, masanın altından ve yarın Dolmabahçe Sarayı’na ulaşabilecek görüşmelerin yapıldığını biliyorum ve bunu kamuoyuyla paylaştım” diyen Akşener, şunları söyledi:

”Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın münakaşa demesi bunu değiştirmez. ‘Megri Megri’ türküsünü söylediklerini ne çabuk unuttuk? 29 Ekim’de bütün silahları ile davul zurna eşliğinde peşmergelerin Türkiye’den geçişini ne çabuk unuttuk? Dolmabahçe’deki o fotoğrafı ne çabuk unuttuk? Dolayısıyla dün çözüm süreci konusunda ‘Ne kadar iyi bir iştir’ diyenlerin, Türkiye’yi hendeğe itenlerin ve Türk askerinin, polisinin, Türkiye Cumhuriyeti’ni kanı pahasına hendekten çıkarıp geldiğini ne çabuk unuttuk? Sayın Kalın ve AK Parti unutmuş olabilir ama biz unutmadık ve tarih tekerrürden ibarettir derlerdi eskiden. Bu tarih tekerrürü yeniden ve özellikle İstanbul için başlamıştır. Hepiniz buna şahitlik edeceksiniz.”

Akşener, partisinin grup toplantısında “AK Parti HDP’yle yürümeye başladı. Saman altından su yürütüyorlar” demişti. Dün, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise “AK Parti’yi HDP ile aynı cümle içinde kullanmak bile siyasi bir safsatadır. Eğer Sayın Akşener bu konuda mugalata yapmak, bir safsata başlatmak istiyorsa kendi bileceği bir şeydir” karşılığını vermişti.

Ezan tartışması

Türkçe ezan konusundaki tartışmalara değinen Akşener, ezanın camilerin minarelerinden sedasını ilelebet duyuracağını, tartışmalara rağmen bu konuda herhangi bir değişikliğin olmayacağını bildirdi.

"Andican aktif görev almayı tercih etti"

Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Ahat Andican'ın görevinden istifa ettiği ve partiden ayrılacağı iddialarına ilişkin de Andican'ın, İstanbul'un önemli aktörlerinden biri olduğunu, sahadaki çalışmalarda daha aktif yer almayı tercih ettiğini ve parti bünyesinde çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.