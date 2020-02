Meral Akşener'den Fransa'ya giden Erdoğan'a: Mondros'u kutlamaya mı gittiniz, ne işiniz var orada?

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümünde devlet ve hükümet başkanları Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Paris'e gitmesine, "Beyefendi Fransa'da 1. Dünya savaşı'nın bitişini kutlamaya gitti. Şunu iyi dinle Türkler için 1. Dünya Savaşı İzmir'de bitmiştir. 1. Dünya Savaşı'nı kabul etmeyen ve İstiklal Harbini başlatan Meclis'i temsilen neden gittiniz oraya? Mondros'u kutlamaya mı gittiniz, ne işiniz var orada?" diyerek tepki gösterdi.

Öğrenci Andı tartışmalarını da gündemine alan Akşener, Milli EĞiitm Bakanlığı tarafından Danıştay'a verilen dilekçe hakkında sert ifadelerde bulunan Akşener, "Öyle bir şey söylenmiş ki susmaya gönlümüz razı gelmedi. Bu ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki, 'Türk ulusal kimliği tarih sahnesine çok geç çıkmıştır. Türkler ulus bilincine en geç ulaşan topluluktur.' Hadi oradan be. Bir tarihçi olarak bu cahilliğin, bu ucube sözlerin neresini düzelteyim? Cahiller" sözlerini sarf etti.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener'in konuşması şöyle:

"Türk milleti dün işgale izin vermediği gibi bugün de yarın da izin vermeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bir tarafta ezana dil uzatanlarla mücadele diyoruz. Diğer tarafta kurucu iradeye savaş açanlarla. Cuma hutbesinde Cumhuriyet'in kurucularına bir Fatiha'yı çok görenler bir müptezele ziyarete gitti. Dün sosyal medyadan sordum bugün buradan da soruyorum: İşgal altındaki 18 adamıza atanan papazlara da gidecek misin?

Atatürk'e hakaret eden bir adama gidecek başka bir gün yok muydu? Oraya o adamın bağlı bulunduğu dış merkezlere mesaj vermek için mi gittin? Sayın Cumhurbaşkanı size sesleniyorum tarihi, dizlerden ve fesli müptezelden öğreniyorsunuz. Bu içimizi acıtıyor.

"Tarihi 'Keşke Yunan kazansaydı' diyenden değil, gel bizden öğren. O adamı danışmanlığınızdan, Diyanet İşleri

Başkanı'nı da görevden alın.



"Beyefendi Fransa'da 1. Dünya savaşı'nın bitişini kutlamaya gitti. Şunu iyi dinle Türkler için 1. Dünya Savaşı İzmir'de bitmiştir. 1. Dünya Savaşı'nı kabul etmeyen ve İstiklal Harbini başlatan Meclis'i temsilen neden gittiniz oraya? Mondros'u kutlamaya mı gittiniz? Ne işiniz var orada?

"Kriz Saray'ı teğet geçmiş. 48 yeni araç alınıyor. İktidar muhalefet oy verenleri ateşe atıp AKP'ye oy verenleri kurtarmış değil. kendine oy verenlere sıtını döndü vatandaşı unuttu. Ağlak mütahiti kurtarma planı hazırlayıp burs isteyen öğrenciye fırsatçı diyor. İş isteyeni fırçalıyor destekleri kesmek için fırsat kolluyor. Buradan ilan ediyorum 31 Mart'tan itibaren İyi Parti olarak o yandaşlara verdiğin paraları toplayacağız. O paralar vatandaşa anasının ak sütü gibi helaldir.

"Dünya, ülkemizdeki ekonomik krizi konuşuyor. Bir paket çay 30 lira olmuş, bir teneke salça 70 lira, beyffendi yağla balla besleniyoruz sanıyor. Et fiyatları içinne dedi biliyor musunuz, refah o kadar yükseldi ki, herkes et yiyor, fiyatlar artıyor. Sanki millet açlıktan değil, protein yüklemesinden müzdarip. Allahtan korkun be, hayvancılığı bitirdiniz.

"81 milyon hurma kütüğü değil"

"Rahmetli Demirelin dediği gibi millete plan değil pilav lazım pilav. Saray'ın bahçesine dikilen hurma ağaçları üşümesin diye yurt dışında makine getirtiyor ama vatandaş bu kış üşüyecek mi diye düşünmüyor. 81 milyon hurma kütüğü değil ki insan evladı. Doğalgaz uçtu. Kömürün, odunun fiyatı fırladı. Ne yakacak bu millet. Saray'dan bir çık, katrilyonluk uçaktan in üç yüz araçlık konvoyundan çık. Erdoğan'a bir çağrıda bulunuyorum. asgari ücret bin 603 TL. Canlı yayında bir evin masraflarını ayır. Buradan cebinde tek kuruş kalırsa biz susup oturalım bir daha hiç konuşmayalım. Madem her şeyi biliyorsunuz çıkıp anlatın vatandaş da bilsin.

"Ekonomide kurutuluş savaşı veriyoruz deyip kendi maaşına yüzde 26 zam yapmak cepheden kaçmak demektir. Ülkeyi uçuracağım diye yola çıktı bir tek sizler ve çevreniz uçtu millet sürünmeye devam ediyor. 177 bin öğretmen açığımız var 400 bin atanamayan öğretmenimiz var. İntihar eden gencecik öğretmenlerimiz var. yapın şu atamaları diyoruz kaynak yok diyorlar. Çeşitli bahanelerle kadroya almadığın taşeronları soruyoruz yukarı bakıyor. Ama konu Suriyeliler olunca para çok. Doğu illerimizde nüfus çoğunluğu yakalanma üzere. Ev sahibi Suriyeliler, Türkler mülteci.

"Cumhurbaşkanı öğrencilere burs alıp bedavacı olmayın diyor ya Suriyeli öğrencilere bin 200 lira burs veriyor, biliyor muydunuz?

"Habur'da, Oslo'da yanyana değil miydiniz?

"Fırat'ın doğusu batısı demeden bölgedeki terör temizlenmelidir. Gerekirse bir kara harekatıyla bölge tamamen kontrol altına alınmalıdır. ABD 3 teröristin başına ödül koymuş. Bırakın bunları da yerini bildiğiniz o teröristleri paketleyin de Türkiye'ye verin. Kim kiminle yürüyecekse yürüsün uğurlar olsun biz milletimizle yürüyeceğiz. İktidarın başı memuruyla cevap verdi. AKP ile HDP yanyana getirmek beyhude bir çabaymış. Onları ben yanyana getirmedim ki. Habur'da Oslo'da siz yanyana, ele ele değilmiydiniz. Çadır mahkemelerde teröristler rahatıs olmasın diye Türk bayrağını indirdiniz."

Danıştay'a verilen Öğrenci Andı dilekçesine tepki

"Tam da ilerine gelecek zamanda Andımız tartışmalarını gündeme getirdiler. Milli Eğitim Bakanlığı danıştaya andımız için verdiği dilekçede öyle bir şey söylemş ki susmaya gönlümüz razı gelmedi. Bu ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki "Türk ulusal kimliği tarih sahnesine çok geç çıkmıştır. Türkler ulus bilincine en geç ulaşan topluluktur." Hadi oradan be. Bu cahilliğe ben ne deyim. Ben bu ucube sözlerin bir tarihçi olarak, bu cehaletin neresini düzelteyim. Koskoca Bakanlık bir de Fransız ihtilaline atıf yapmış. Cahiller. Bunlar cahil, cahil, cahil. Siz Ergenekon Destanı'nı okumdaınız mı. Selçuklu Sultanlarının Türkçe emirlerini millet bilinci için yeterli değil mi. Bin yıl önce ne diyor Göktürk Kitabeleri. 'Türk soyu yok olmasın diye anndem ve babamı tahta çıkan Tanrı' yazıyor. Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızların anlamaını da mı bilmiyorsunuz. 16 Türk devletini simgeler isimleri farklı olsa da hepsine Türk milleti denir."