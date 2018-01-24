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Meral Akşener'den Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesi teklifine tepki: Gazilik er meydanında oluşur

"Sayın Erdoğan'ın özelinden ayırarak söylüyorum, o zaman kanunla da şehitlik makamı verilir"

24 Ocak 2018 23:28

İyi Parti Başkanı Meral Akşener, AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk tarafından hazırlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 'gazilik' unvanı verilmesine ilişkin yasa teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Gazilik er meydanında oluşur" diyen Akşener, "Eğer kanunla gazilik çıkarırsak, Sayın Erdoğan'ın özelinden ayırarak söylüyorum, o zaman kanunla da şehitlik makamı verilir. Bunların değersizleştirilmesini doğru bulmuyoruz" dedi.

TIKLAYIN-AKP'li Metin Külünk: Erdoğan'a 'gazilik' unvanı verilsin

"Gazilik er meydanında oluşan bir şeydir"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kadın Dernekleri Federasyonu ve 14 kadın derneğinin yöneticilerini kabul etti.

Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesine yönelik yasa teklifinin hazırlanmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Uzun yıllar şehit ve gazi ailelerine yönelik vakıf yönettim. Gazilik er meydanında oluşan bir şeydir. Eğer kanunla gazilik çıkarırsak, Sayın Erdoğan'ın özelinden ayırarak söylüyorum, o zaman kanunla da şehitlik makamı verilir. Bunların değersizleştirilmesini doğru bulmuyoruz. İktidarın bir an evvel dış politikayı iç politika malzemesi yapmasının önüne geçmemiz gerekiyor. Sağduyulu, akıllı, Türkiye'nin çıkarlarını düşünen bir mantığa geri gelinmesi gerekiyor. Çünkü şu andan itibaren artık yapılan işler ciddi işlerdir.  Buna uyulması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, monşerler, diye küçümsedikleri o dış politika birikimine, bakış açısına tez el elden dönmesi gerekiyor. Bunun anlamı da etrafımızdaki ateş çemberini söndürmekten geçiyor."

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Meral AkşenerTayyip Erdoğangazilik ünvanıyasa teklifiMetin Külünk

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