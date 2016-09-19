Meral Akşener'den Erdoğan'a: Alacaksanız beni alın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a telefonla görüşme talebi içeren bir faks çektiğini açıklayan Meral Akşener, faksın içeriğini ve Erdoğan’ın özel kalemiyle yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Akşener, Cumhurbaşkanı’nın özel kaleminden, Erdoğan’a şu talebi iletilmesini istedi:

“Hedef ben isem bu kadar kişiyi ve aileyi bayram öncesi incitmek yerine beni almalarının dürüstçe bir davranış olur”

Akşener, dünkü köşe yazısında Erdoğan’a faks çekmesiyle ilgili olarak kendisini eleştiren Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan’ı da aradığını ancak kendisine ulaşamadığını belirtti.

Akşener’in kendi Twitter’dan yaptığı açıklamaları şöyle:

“Arkadaşlarımız gözaltına alınınca Cumhurbaşkanına sadece telefonla görüşme talebi içeren bir faks çektim. Perşembe günü özel kalem döndü. Görüşme talebimi ileteceklerini belirtip görüşme konusu hakkında bilgi istediler. Özet olarak: Gözaltına alınan arkadaşlarımız için olduğunu belirttim. Burada hedef ben isem bu kadar kişiyi ve aileyi bayram öncesi incitmek yerine beni almalarının dürüstçe bir davranış olacağını iletmek için Sayın Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi yapmak istediğimi belirttim. Özel kalem de konuyu ve talebimi ileteceklerini söyledi.”

"Mesele benim adaylığım ise..."

Akşener şöyle devam etti:

“Sayın Ahmet Hakan’ı da bugünkü yazısı için aradım, ama ulaşmak mümkün olmadı. Burada özne ben olsaydım sorun yoktu. Haksız suçlamaların yakın geçmişte nelere mal olduğunu gördük. Herkesin ‘yanıldık, aldatıldık kusura bakmayın’ demesinin acı çekenler için bir manası olmadığını biliyoruz. Kişilerin namus, şeref, haysiyet ve can güvenlikleri ülkeleri yönetenlerin emanetindedir. Son söz olarak: Tekraren kamuoyunun dikkatine sunuyorum. Mesele benim MHP adaylığım ise, kimseyi incitmeye gerek yoktur. Ben buradayım…”