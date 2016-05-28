Meral Akşener'den 'Başbuğ Meral' tezahüratına tepki: Hayır, hayır!

Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak MHP Genel Başkan adayı olan Meral Akşener, Bolu'da 200 araçlık konvoyla karşılanırken, bazı partililerin 'Başbuğ Meral' tezahüratına “Hayır hayır” diyerek tepki gösterdi. Partililer daha sonra “Başbakan Meral” diye bağırdılar.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Bolu D-100 karayolu Dağkent Kavşağı’nda yüzlerce partililerin yoğun yağmur yağışı altında karşıladığı MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, partililerin elini tek tek sıktı. Kadınların büyük ilgi gösterdiği karşılamada, bir grup partili, “Başbuğ Meral” diye tezahürat yapınca, Akşener, “Hayır hayır” diyerek tepki gösterdi. Partililer daha sonra “Başbakan Meral” sloganı attılar. Meral Akşener otobüse binerek 200 araçlık konvoyla Bolu kent merkezinden geçerek basın toplantısı düzenleyeceği otele doğru gitti. Akşener yolda vatandaşları selamladı.