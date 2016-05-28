T24 LogoT24 Logo
Politika

Meral Akşener'den 'Başbuğ Meral' tezahüratına tepki: Hayır, hayır!

Partililer daha sonra 'Başbakan Meral' sloganı attılar

28 Mayıs 2016 22:04

Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak MHP Genel Başkan adayı olan Meral Akşener, Bolu'da 200 araçlık konvoyla karşılanırken, bazı partililerin 'Başbuğ Meral' tezahüratına “Hayır hayır” diyerek tepki gösterdi. Partililer daha sonra “Başbakan Meral” diye bağırdılar.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Bolu D-100 karayolu Dağkent Kavşağı’nda yüzlerce partililerin yoğun yağmur yağışı altında karşıladığı MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, partililerin elini tek tek sıktı. Kadınların büyük ilgi gösterdiği karşılamada, bir grup partili, “Başbuğ Meral” diye tezahürat yapınca, Akşener, “Hayır hayır” diyerek tepki gösterdi. Partililer daha sonra “Başbakan Meral” sloganı attılar. Meral Akşener otobüse binerek 200 araçlık konvoyla Bolu kent merkezinden geçerek basın toplantısı düzenleyeceği otele doğru gitti. Akşener yolda vatandaşları selamladı.

ETİKETLER

Meral AkşenerDevlet BahçeliBaşbuğ Meral

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24