Cumhurbaşkanı adaylarından Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş Hayvan Hakları Taahhütnamesi'ni imzaladı.

Aralarında Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED), Hayvanlara Adalet Derneği (HAD), Marmara Hayvan Hakları Federasyonu, Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Hayvan Hakları ve Etiği Derneği’nin olduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşunun başlattığı “Hayvan Haklarını Yok Sayan Siyasîlere OY YOK” kampanyasının hazırladığı taahhütnamede “Seçildiğim takdirde doğayı ve hayvanların yaşam haklarını koşulsuz koruyacak ulusal ve yerel bazda çalışmalar yapacağıma söz veriyorum” ifadeleri geçiyor.

Sivil toplum kuruluşlarının bu ortak bildigesini imzalayan ilk aday İyi Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener oldu. Metni okumadan imzalayacağını söyleyen Akşener, ülkemizde hayvan haklarının yetersizliğini farkında olduğunu, hayvan hakları savunucularının sıkıntılarını da çok iyi bildiğini ifade etti. Akşener geçtiğimiz aylarda da tecavüz mağduru bir kedi sahiplenmişti.

2 gün önce ise Hayvanlara Adalet Derneği (HAD) yöneticisi avukatlar, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile tutuklu bulunduğu Edirne Kapalı Cezaevi’nde görüştü. Akşener’in ardından HDP’nin adayı Demirtaş da hayvan haklarını koruyacağına dair söz vererek hayvan hakları taahhütnamesini imzalayan ikinci cumhurbaşkanı adayı oldu.