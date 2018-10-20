Meral Akşener: Türkiye'yi iyi belediyecilikle tanıştıracağız

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mart 2019’da gerçekleştirilmesi planlanan yerel seçimler ile ilgili açıklamasında "Türkiye'yi iyi belediyecilikle tanıştıracağız. Akıllı kentler dönemini başlatacağız. Emeği, alın terini ve helal kazancı baş tacı edeceğiz. Müteahhidimiz, işçimiz, tüccarımız, hafriyatçımız da kazanacak. Çeşme başında komisyon kesenleri dağıtıp suyu kentlerimize ve milletimize akıtacağız" dedi.

Akşener, Anamur Belediyesi’nce 82 projenin toplu açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. "Türkiye'yi iyi belediyecilikle tanıştıracağız. Akıllı kentler dönemini başlatacağız. Emeği, alın terini ve helal kazancı baş tacı edeceğiz. Müteahhidimiz, işçimiz, tüccarımız, hafriyatçımız da kazanacak. Çeşme başında komisyon kesenleri dağıtıp suyu kentlerimize ve milletimize akıtacağız” diyen Akşener, çiftçilerin girdi maliyetleri nedeniyle zor durumda olduğunu savunarak, iktidar olduklarında üretime dayalı ekonomiyi hayata geçireceklerini anlattı. Anamur'un muz üretimiyle ünlü olduğunu anımsatan Akşener, "Bugün burada bir kampanya başlatıyoruz. Tüm Türkiye'ye duyuracağız. Türkiye'de yerli muza destek çağrısı yapacağız. İyi Parti teşkilatlarına, üyelerimize, bize oy veren 5 milyon seçmenimize de sesleniyorum. Kardeşlerimiz Anamur'da muzun en iyisini üretiyorlar. Bu toprakların meyvesini yiyin. Nasıl yerli ve milli olunurmuş tüm Türkiye'ye gösterelim." ifadesini kullandı.

Anamur Belediyesi’nin, örnek yerel yönetim hizmetlerine imza attığını söyleyen Akşener, 82 projenin anlamının, Anamur'un 82. il olma talebi olduğunu, ilçenin her şeyi hak ettiğini belirtti.

Akşener, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe'nin, İYİ Parti'nin Anamur Belediye Başkanı adayı olduğunu açıklayarak, destek istedi.

Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararına değinen Akşener, konuşmasının ardından kendisini dinleyenlerle birlikte andı okudu.

Akşener, ilçedeki programı kapsamında, Anamur Belediyesini ve İYİ Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Akşener, bir otelde muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yerel gazetecilerle de bir araya geldi.