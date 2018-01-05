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Politika

Meral Akşener, Tunceli'ye gidiyor

Akşener önce Tunceli sonra da Elazığ'da partisinin il teşkilatlarının açılışını yapacak

05 Ocak 2018 20:11

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yurt içi ziyaretleri kapsamında Tunceli ve Elazığ'da olacak. Akşener’in yarın (6 Ocak Cumartesi) gideceği Tunceli’nin ardından Elazığ’da İYİ Parti il binasının açılışını yapacak.

Akşener, parti teşkilatını oluşturan Elazığ İl Başkanlığı’nın binasının açılışına katılarak partililere moral ziyareti yapmayı planlıyor. Elazığ teşkilatlarıyla bir araya gelecek olan Akşener, burada bazı temaslarda da bulunacak.

İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Abdulvahap Erdem, bu buluşmaya tüm Elazığlıları davet ettiklerini söyleyerek, “İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 6 Ocak Cumartesi günü Elazığlı hemşerilerimizle kucaklaşmak için şehrimizde olacak. Elazığ ziyareti öncesi Genel Başkanımız, Tunceli’de bir dizi ziyaretler gerçekleştirecek. Sonrasında ise Elazığ’a gelerek saat 16.00’da Vali Fahribey caddesi Batı Kitap evi önünde Genel Başkanımız il binamızın açılışı gerçekleştirecek ve hemşerilerimize hitap edecektir. Tüm hemşerilerimize programımıza davet ediyor en kalbi sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum” dedi.

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