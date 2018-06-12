T24 LogoT24 Logo
Politika

Meral Akşener TRT'de konuşmayacak

ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in TRT'de propaganda konuşması yapmayacağı duyuruldu

12 Haziran 2018 20:48

ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener\'in TRT\'de propaganda konuşması yapmayacağı duyuruldu.
İYİ Parti\'den yapılan açıklamada, cumhurbaşkanı adaylarının TRT\'de yapacakları konuşma için Yüksek Seçim Kurulu\'na (YSK) başvuran İYİ Parti yetkililerince, Meral Akşener yerine partiden başka birinin konuşma yapması talebinde bulunulduğu belirtildi. Bu talebin reddedildiği kaydedilen açıklamada, \"İYİ Parti cumhurbaşkanı adayına ayrılan sürenin kullanımına yapılan bu müdahale üzerine, cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener TRT\'de konuşma yapmama kararı aldı\" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHAParti Genel BaşkanıMeral Akşener TRTPartiTRTYüksek Seçim Kurulu YSK başvuran İYİ PartiMeral AkşenerBu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24