Meral Akşener: Tansu Çiller, 16 Nisan'da "Evet" diyecek

28 Şubat döneminin İçişleri Bakanı Meral Akşener, bir dönem yakın ilişki kurduğu, dönemin başbakanı Tansu Çiller'in 16 Nisan'da 'evet' oyu kullanacağını iddia etti.

Akşener'in söz konusu iddiasını köşesine taşıyan Sözcü yazarı Can Ataklı, "Çiller gibi bir merkez sağ liderinin demokrasiyi, hukuku, insan hak ve özgürlüklerini tamamen ortadan kaldıracak bir anayasa değişikliğine evet demesini açıkçası aklım almadı" diye yazdı.

Can Ataklı'nın "Hastaneleri yapan genel müdürü neden parlatmıyorlar?" başlığıyla yayımlanan (11 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Halk TV'de dünkü konuğum Meral Akşener'di. Bana göre Akşener yaklaşık bir saatlik programda çok formdaydı. Söylemek istediği her şeyi samimiyetle söyledi. İnandırıcılık ve güven verme açısından da bence dört dörtlüktü.

Kadınların ilgisini çok güzel anlattı Meral Akşener. AKP'li bile olsa yaşadıkları sıkıntıların, işsizliğin ve yoksulluğun nedeninin bugünkü siyasi iktidar olduğunu gördüğünü söyledi. Programın sonuna doğru eskiden bakanlığını yaptığı DYP'nin o zamanki genel başkanı Tansu Çiller hakkında çok ilginç bir iddia attı ortaya. Çiller'in “Evetçi” olduğunu söyledi. Zaman darlığından üsteleyemedim ama inanın çok şaşırdım.

Çiller gibi bir merkez sağ liderinin demokrasiyi, hukuku, insan hak ve özgürlüklerini tamamen ortadan kaldıracak bir anayasa değişikliğine evet demesini açıkçası aklım almadı. Demek geçen yıllar içinde bazı menfaatler ağır basmış.

96 yaşındaki Nilüfer Gürsoy (Celal Bayar'ın kızı) hâlâ pırıl pırıl açık dimağı ile bütün baskılara rağmen “Bu anayasaya hayır diyorum” diye haykırma cesareti bulurken, Çiller'in evetçi olması tek kelime ile yazıktır.