Meral Akşener MHP'den ihraç edildi

MHP Disiplin Kurulu, ''Ekmeleddin İhsanoğlu bir paralel proje ise, onun seçen baş paralelci Devlet Bahçeli'dir'' sözlerini gerekçe göstererek Meral Akşener'in ihracına oy birliğiyle karar verdi.



MHP Genel Merkezi, genel başkan adaylarından Meral Akşener'in Devlet Bahçeli'yle ilgili 'baş paralelci' sözleri için 17 Nisan'da soruşturma başlattı. Genel Merkez'in Genel Başkan Adayı Meral Akşener ve MHP Çağrı Heyeti üyeleri Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç geçen günlerde kesin çıkarma talebiyle Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edilmişti. Konuya ilişkin yazı, Akşener ve çağrı heyeti üyelerine gönderildi.

"Sözlü veya yazılı savunma olabilir"

Parti tüzüğünün disiplin ile ilgili 73. maddesinde "Disiplin Kuruluna sevk edilen partili kendisini sözlü veya yazılı savunabilir. Savunma için süre, savunmaya davet yazısının tebliğinden itibaren 15 gündür. Ancak, seçimlerde ve herkesin gözü önünde veya yayın yoluyla işlenen disiplin suçlarında bu süre 7 gündür" ifadesi yer aldı.

Tüzüğün partili üyelerin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 11, disiplin cezalarını gerektiren halleri kapsayan 78 ve disiplin kuruluna tedbirli olarak sevki içeren 81. madde doğrultusunda haklarında işlem başlatılan isimler, 73. madde dolayısıyla savunmalarını tebliğden itibaren bir hafta içerisinde vermeleri gerektiği belirtilmişti.

Akşener cephesinden tepki

MHP'deki değişimden yana olan hukukçular, genel merkezin Akşener'i disiplin kuruluna sevk edemeyeceğini iddia ediyordu. MHP Disiplin Kurulu, Akşener'in ihracına oybirliği ile karar verdi. Yeniçağ gazetesine açıklamada bulunan Akşener, ''Gayri hukuki süreci yargıya taşıyacağım'' dedi.

İhracı istenen Çağrı Heyeti’nin 3 üyesi hakkında kesinleşmiş bir karar olmadığı ve ihraç sürecinin devam ettiği açıklandı.