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Politika

Meral Akşener: MHP Kurultayı, iktidar partisinin ana işi haline döndü

MHP'li Meral Akşener, AKP'nin Müslüman olmanın itibarını zedelediğini savundu

30 Mayıs 2016 20:57

MHP'ye ilk kez 'muhalefet' denildiğini, televizyonlarda, gazetelerde partisinin konuşulduğunu ifade eden MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, "Partimizin iç işi olmaktan çıktı, iktidar partisinin ana işi haline döndü. Etkin muhalefetin nasıl yapılacağını anlamış durumdalar ve büyük bir tazyikle, büyük bir güçle, bu değişimin olmaması için iktidar partisi her şeyiyle taraf oldu" dedi.

Giresun’da partililere seslenen Akşener, delegelerin değişim istediğini dile getiren ve diğer genel başkan adaylarıyla birlikte, 'işbirlik içinde rekabet' kavramına uyarak çalışmalar yürüttüklerini söyledi. 

 

"Hedefim iktidarı parçalamak"

 

Akşener, "Bizdeki değişim Ağustos, Eylül, Ekim gibi bir baskın seçimin önüne geçecektir. Ama yapılacak olan muhalefet, iktidar partisini çatlatacak ve kendi içlerinde sorun yaratacak diye düşünüyorum. Yani hedefim iktidarı parçalamak, çatlatmak değil. Bugüne kadar hep muhalefet partilerini tanzim etmeye gayret eden ve bir ölçüde başarılı olan bir oyun planıyla, siyasi oyun planıyla karşılaştık. Ve hep Sayın Cumhurbaşkanı ve onun partisinin öne koyduğu konuları tartıştık" ifadelerini kullandı.

Akşener, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Türkiye'de uzun zamandır bize ilk defa muhalefet deniliyor. 15 Mayıs’tan itibaren Genel Merkez muhalif duruma düşmüştür.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin iç işi olmaktan çıktı, iktidar partisinin ana işi haline döndü. Etkin muhalefetin nasıl yapılacağını anlamış durumdalar ve büyük bir tazyikle, büyük bir güçle, bu değişimin olmaması için her şeyiyle taraf oldu."

 

"Ey hükümet, çözüm süreci diye Giresun'a terör getirdiniz"

 

Atatürk Meydanı’nda, yaklaşık 2 bin kişiye seslenen MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, konuşmasına terör olaylarına değinerek başladı.

İktidarı eleştiren Akşener, "Türk devletinde yaşayanlar şu anda hukuki bir güvence içinde değil. Giresun dağlarında terör örgütünün uyuyan hücreleri var. Ey hükümet, çözüm süreci diye diye Giresun’a terörü getirdiniz. Şehit olan karakol komutanımız var, barajda çalışan işçi kardeşimiz var, yaralanan kardeşimiz var. Ne yapıyorsunuz siz? Terör konusunda yan gelip yatıyorsunuz" diye konuştu.

 

"20 dakikada Başbakan'ı götürdüler"

 

'Başbakan Meral' sloganı atan kalabalığa seslenen Akşener, "Şimdi Başbakan Meral diyorsunuz. 20 dakikada Başbakan'ı götürdüler. 17 günde Genel Başkan değişti. Biz ise 5.5 aydır kongre yapmaya çalışıyoruz. Neyse, geç olsun, güç olmasın. Korkarım ki diğeri de yolcu” dedi.

 

"Besmele ile Türkiye'yi soydular"

 

Dış politikayı da eleştiren Meral Akşener, "Besmele ile Türkiye’yi soydular. Yasakları kaldıracaklarını ilan ederek gelenler dinin içini boşalttılar. Müslüman olmanın itibarını zedelediler. Türkiye’nin itibarını zedelediler. Hani Mursi kardeşleriydi? Hani Rabia diye geziyorlardı. Esma vardı, ağlaya ağlaya geziliyordu. Biliyor musun Rabia nerede? Rabia ve Esma’yı Suudi ve Katar masalarında bırakıp geldiler. Gazze’yi hatırlayan var mı? Gazze, Filistin ve Mescid-i Aksa da, İsrail ile pazarlık masalarında terk edip geldiler. Böyle bir dış politika sürdürülebilir mi? Bunları seçimle göndereceğiz inşallah. Bayram sofrası gibi bir Türkiye hayal ediyoruz" dedi.

 

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