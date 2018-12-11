Meral Akşener: Mansur Yavaş İyi Parti'yi tercih etmedi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da CHP-İyi Parti ittifakının ortak adayı olması beklenen Mansur Yavaş'ın, İyi Parti'den ortak aday olmak istemediğini söyledi. Akşener, "Kendisinin bu görüşüne saygı duyduğumu söyledim, başarılar diledim" dedi.

Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve Sözcü İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı hakkında, “FETÖ’ye üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek” suçlamasıyla iddianame hazırlanan iddianame, dün mahkeme tarafından kabul edildi. Meral Akşener, davanını ardından Sözcü gazetesini ziyaret etti.

Dava açılmasını eleştiren Akşener, “Her seçime gidilirken düşman kuvvet ilan edilir. Sözcü’ye uzun zamandır yapılan baskıyı da hep birlikte izliyoruz. Bugün özellikle Türkiye’nin de yakından bildiği bu iki yazarla ilgili ortaya konulan tavır, FETÖ mücadelesinin sulandırılması anlamı taşır” dedi.

Ziyarette gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akşener, Mansur Yavaş’ın İYİ Parti’den ortak aday olmak istemediğini söyledi.

Akşener, “Benim sizin gibi dışarıdan takip ettiğim bir durum oldu. Konuyu basına yansıyanlardan biliyorum. Fakat Sayın Yavaş ile bugün konuştum. Evet, İYİ Parti adayı olarak -ortak aday olarak söylüyorum- İYİ Parti adaylığını tercih etmediğini söyledi. Ben de kendisinin bu görüşüne saygı duyduğumu söyledim, başarılar diledim” diye konuştu.

Akşener, Ankara için başka bir ismin gündeme gelip gelmediğine ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ne zaman görüşecekleri sorularına ise “Bakacağız” yanıtını verdi.