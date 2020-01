Meral Akşener: Kızıl Elma, Türk milletinin mefkuresidir- yeniden

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı eleştirerek, “Ey muhterem, önce ayağının altına aldığın Türk milliyetçiliği sebebiyle ayağını kaldır. Sonra Kızıl Elma\'yı sen herhalde kırmızı başlıklı kızın sepetindeki kırmızı elma zannettin. Kızıl elmayı dişlemekten vazgeç. Kızıl Elma, Türk milletinin cihan hakimiyeti, mefkuresidir (ülküsü)” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin il başkanlığının açılışı için karayoluyla Samsun’a geldi. İl binası önündeki kalabalığa seslenen Meral Akşener, Kızıl Elma ve Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuştu. Kızıl Elma’nın Türk milletinin cihan hakimiyeti mefkuresi olduğunu söyleyen Akşener, “Samsun\'dan sesleniyorum. Ey muhterem, önce ayağının altına aldığın Türk milliyetçiliği sebebiyle ayağını kaldır. Sonra Kızıl Elma\'yı sen herhalde kırımızı başlıklı kızın sepetindeki kırmızı elma zannettin. Kızıl elmayı dişlemekten vazgeç. Kızıl Elma Türk milletinin cihan hakimiyeti, mefkuresidir. Sürekli aldanan, o nedenle aldatan muhterem, Türklüğün cihan hakimiyeti mefkuresinden anlamazsın. Onun için Kızıl Elma\'yı, kırmızı başlıklı kızın sepetindeki kırmızı elma ile karıştırıp, Türk cihan hakimiyeti mefkuresinin dişlemekten vazgeç. Bir şey daha var. Bugün Afrin harekatında Mehmetçiklerimiz, kahraman Mehmetçiklerimiz ve şanlı ordumuz üstüne düşeni yapıyor. Ana kuzuları, diyor ki ‘Biz Kızıl Elma\'ya gidiyoruz. Söyleyin ailemize bizi beklemesinler’ Allah onlardan razı olsun. Allah ayaklarına taş değmeden dönmeyi nasip etsin. Siyasetin bozduğu, bu muhteremlerin bozduğu, saray koalisyonunun büyük ortağının bozduğu dış politikadaki itibarımızın iki paralık emildiği bu süreçte siyasetçilerin, bugün bizi yönetenlerin rezil, rüsva ettiği Türkiye\'yi yeniden ayağa kaldırmak, bozulan bu düzeni düzeltmek için gene şanlı ordumuz orada. Onlarda mücadele ediyor. Cenabı hak yardımcıları olsun. Şehitlerimizi peygamber efendimize komşu nasip eylesin” dedi.

\'BEN MİLLETİMLE YÜRÜYORUM\'

Kendisinin Fırat’ın doğusuna korumayla değil, milletle yürüdüğünü söyleyen Meral Akşener, “Türkiye\'ye iyi geldik. Çünkü bu partiyi siz kurdunuz. Bana ve arkadaşlarıma dediniz ki; \'Biz partiyi kuruyoruz. Siz gelin bekçilik yapın.\' Partiyi sizler kurdunuz. Biz partinin bekçileriyiz. Allahımıza şükür 73 ilde örgütlendik. Şırnak, Bingöl ve Ağrı gibi birçok ilde örgütlendik. Her bir ilden belediye başkan adayı çıkartacağız. Milletvekilleri çıkartacağız. Fırat\'ın doğusuna bir kamyon koruma ile gidenler utanın, ben milletimle yürüyorum oralarda. Ben milletimle yürüyorum. Cenabı hak bize iktidar nasip edecek” diye konuştu.

\'ATATÜRK\'ÜN MEZARI BAŞINDA SAF TUTTULAR\'

Kendileri bir şey söylediğnide yerine geldiğini belirten Akşener, “Biz bir şey söylüyoruz, yerine geliyor. Hatırlayın, İYİ Parti kuruldu, bu arkadaşlar birden bire iki ayyaş dedikleri Cumhuriyet kurucusu Atatürk\'ün mezarının başında Anıtkabir\'de saf oldular. Arkasından her Cumhuriyet Bayramı’nda, her 10 Kasım\'da, her 23 Nisan\'da bu muhteremlerin tamamı hasta olurdu. İyi Parti kuruldu, sıhhatleri geldi. Bir baktık adamlar turp gibiymiş. Benle yürüyorsunuz ya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı\'na kadın atandı” diye konuştu.

\'SAMSUNSPOR\'UN DURUMU AYIPTIR\'

Samsunspor’un kayyuma kalmasıyla ilgili de konuşan Meral Akşener, “Samsun\'dan iki tane gençlik ve spor bakanı çıktı. Sonra bir baktık Samsunspor\'a kayyum atanmış. Ayıp, iki spor bakanın bulunduğu Samsun\'da ekonomik problemi olan, başkan adayı çıkaramayan Samsunspor\'un bu durumu ayıptır. Bu ayıp size yeter” dedi.

Akşener, konuşmasının ardından parti binasını hizmete açtı. Binayı gezen Akşener, daha sonra toplantı salonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, esnaf ziyaretlerinin ardından havayoluyla Samsun’dan ayrılacak.

