Meral Akşener: İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için daha kaç kadınımızı kaybetmemiz gerekiyor?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin için paylaştığı mesajda, "İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için daha kaç kadınımızı kaybetmemiz gerekiyor?" diye sordu.

Muğla'da 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gültekin cinayetinin ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çekilme talimatı verdiği ileri sürülen İstanbul Sözleşmesi tekrar gündeme geldi.

Twitter hesabından cinayete ilişkin paylaşım yapan Akşener, "Pınar Gültekin'in sahipsiz kalan çığlığıyla bir kez daha yandık. Bir kadının daha hayallerini çaldılar. Bir kadının daha yüreğine evlat acısı düşürdüler. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için daha kaç kadınımızı kaybetmemiz gerekiyor? #pinargultekin" ifadelerini kullandı