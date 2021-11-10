T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meral Akşener'in konvoyunda kaza

Kazada yaralanan olmadı

10 Kasım 2021 18:40

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'ın Beypazarı'ndaki cenaze töreninden dönen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyundaki iki araç kazaya karıştı.

Kaza Ayaş-Ankara kara yolu Başbereket kavşağında meydana geldi.

Akşener'in konvoyunda bulunan ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ile Genel Sekreter Uğur Poyraz'ı taşıyan iki otomobil, yola çıkan bir köpeğe çarpmamak için savrularak yoldan çıktı.

Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.

TIKLAYIN | Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş, son yolculuğuna uğurlandı

mansur yavaşmeral akşeneriyi partikonvoykaza
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24