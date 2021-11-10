Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hayatını kaybeden kardeşi Sabri Yavaş, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş, bu sabah kanser tedavisi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Sabri Yavaş'ın cenazesi, Beypazarı Cemil Ercan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Beypazarı Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Öğle namazına müteakip yapılan cenaze törenine, Mansur Yavaş'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek ve Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Ankara Valisi Vasip Şahin, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve daha birçok siyasetçi katıldı.

Cenaze namazının ardından camiye gelen Meral Akşener, Mansur Yavaş'a başsağlığı dileklerini iletti.