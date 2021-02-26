Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray, Pervin Buldan'ın açıklamalarını Fuat Oktay'a sordu: Kandil tutanakları hangi arşivde?

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın grup toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iddialarına verdiği yanıtlar, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray tarafından soru önergesi olarak Meclis'e taşındı.

İyi Partili Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ın salı günü parti grup toplantısında yaptığı açıklamaları sordu.

Aytun Çıray, Meclis Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesinde, “2013-2015 yılları arasında ‘çözüm süreci’ adı altında PKK Terör Örgütü ile bir müzakere süreci yürütüldü. Söz konusu süreç o dönemde milletimizin desteğini kazanmaya yönelik bir propaganda ve beyin yıkama kampanyası şeklinde yaşandı. Bu süreçte HDP Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan gibi milletvekillerinin önemli roller üstlendiklerini biliyoruz” dedi ve şöyle devam etti:

“Görev yaptığım ‘FETÖ Araştırma Komisyonu’nda zamanın MİT Müsteşarı Sayın Emre Taner’in anlatımlarından anlıyoruz ki, HDP milletvekilleri bütün girişimlerini Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve ilgili bakanların ve kurumlarının bilgisi ve onayı dahilinde yapmışlardır. Burada Türk milletinin çıkarması gereken çok hayati bir sonuç var. Bu da terör örgütüne Güneydoğu’da yerleşim merkezlerinde hendekler ve tüneller kazıp, şehitler vermemize yol açan koşulları dönemin iktidarının göz göre göre hazırlamış olduğudur.”

TIKLAYIN: HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan Soylu'ya yanıt: Kandil fotoğrafları PKK’den silahları bırakacaklarına dair mektupları aldığımız ziyaretlere ait

İşte Aytun Çıray’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan Meclis Başkanlığı vasıtasıyla yazılı olarak cevaplandırmasını talep ettiği sorular:

Kandil görüşmelerin tutanaklarını açıklamayı düşünüyor musunuz?

Pervin Buldan’ın 2015 yılında terör örgütü tarafından rehine olarak alıkonan üç askeri “bizzat benim de içinde yer aldığım girişimler sonucunda Lice Kaymakamlığına getirdik,” şeklindeki ifadesinin doğruluğunu teyit ediyor musunuz? Ediyorsanız terör örgütü tarafından beş altı yıldır rehine olarak alıkonan askerlerimiz konusunda neden benzeri bir girişim için harekete geçmediniz? Pervin Buldan, açıklamalarında kamuoyuna kendilerinin PKK terör örgütüyle iş birliğinin kanıtı olarak sunulan Kandil fotoğraflarının, dönemin Başbakanının bilgisi dahilinde yürütülen toplantılara ait olduğunu ve bu toplantıların sonuçlarını devlete ve hükümete sunduklarını belirtmektedir. Bu doğru mudur? Doğruysa söz konusu sonuç kayıtları ve tutanaklar hangi kurumumuzun arşivindedir? Bunları kamuoyuna açıklayıp Milletimizle paylaşmayı düşünüyor musunuz? Çözüm sürecinin Türk Milletinin ağır bedeller ödemesine yol açan hatalarından kim ya da kimler sorumludur? Bu hatalar ve sorumluları konusunda harekete geçmeyi düşünüyor musunuz?

Kandil'e HDP heyetini koruma amaçlı İHA uçuruldu mu?