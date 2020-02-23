Meral Akşener ikinci kez babaanne oldu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ikinci kez babaanne olma sevincini yaşadı. İlk torunu Pars'ı 2015 yılında kucağına alan Akşener'in bugün doğan kız torununa Ayda ismi verildi.

İstanbul’da özel bir hastanede gerçekleşen doğumun, beklenenden bir hafta önce gerçekleştiği öğrenildi. Doğum sırasında oğlu Fatih ve gelini Işıl’ı yalnız bırakmayan Meral Akşener, Ayda adı verilen torununu kucağına aldı. 2012 yılında evlenen Fatih-Işıl Akşener çiftinin ilk çocukları Pars, 2015 yılında dünyaya gelmişti.