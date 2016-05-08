Meral Akşener: Herkes bir araya geldi, mitralyöz gibi bize ateş ediyorlar

MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener, herhangi bir MHP mensubuna yapılan iftira ve hakareti kabul etmeyeceğini belirterek, “Misliyle iade ederim ve yapanların başına bu gök kubbeyi indiririm” dedi. Akşener, "Bu yol kutlu bir yol, bu itiraz doğru bir itiraz. Duyun sesimizi, bunun için mitralyöz gibi bize ateş ediyorlar, bizden korkuyorlar" diye konuştu.

MHP genel başkan adaylarından Meral Akşener, MHP’li İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Anneler Günü etkinliğinde Aydınlı annelerle bir araya geldi. Park İncirliova’da sevgi gösterileri eşliğinde karşılanan Meral Akşener’e çok sayıda partili eşlik etti.

Anneler Günü’nü Meral Akşener ile birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, “Paramız olmamasına rağmen halkımıza hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Bugün de halkımızı MHP Genel Başkan Adayımız Meral Akşener ile bir araya getirdik. Bu bir parti meselesinden çok Türkmilletinin ikinci bir kurtuluş savaşının önemli bir adımı olmuştur. O yüzden bu fırsatı partililer olarak değil millet olarak Türk milletinin gelecekteki umutlarını yeşertecek insanlar olarak bu zorlu yoldaki mücadeleyi nefesinizin sonuna kadar sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet muhafaza ve müdafaa edilecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ülkücü Cumhurbaşkanı, ülkücü Başbakan ve ülkücü yöneticilerin bu memleketi nasıl yöneteceğini bu kuşak gösterecek” dedi.

"Bizden korkuyorlar"



Anneler Günü dolayısıyla kendisine takdim edilen yazmayı bağlayarak partililerine seslenen Meral Akşener ise, ülkücüler ve Türk milletinin 1 Kasım’da MHP’yi uyardığını belirterek, “Siz bize diyorsunuz ki; ey MHP mensupları, ey ülkücüler ‘1 Kasım seçim sonuçlarını hak etmediniz ama yönetim kadrolarınız yanlış yaptı, hata yaptı. Onun için sizi cezalandırdık. Hadi değişikliği yapın, hadi değişimi yapın gelin bizi yönetin’ diyorsunuz. Bu yol kutlu bir yol, bu itiraz doğru bir itiraz. Duyun sesimizi; bunun için mitralyöz gibi bize ateş ediyorlar, bizden korkuyorlar. Onun için herkes bir araya geldi, bize ateş ediyorlar, bizlere iftira atıyorlar, bizlere hakarette bulunuyorlar. Ben kendim için bazı şeyleri görmemezlikten gelebilirim ama herhangi bir ülkücü kardeşime, herhangi bir Türk milliyetçisi arkadaşıma, herhangi bir MHP mensubuna yapılan iftirayı ve hakareti kabul etmem mümkün değildir. Misliyle iade ederim ve yapanların başına bu gök kubbeyi indiririm. Ben bu beraber yürüyüşün, bu kol kola girişin ne kadar kutlu olduğunu biliyorum” diye konuştu.

Annesinden örnek verdi



Hayatını kaybeden annesinin kendisiyle ilgili sarf ettiği bir sözü alandaki kadınlarla paylaşan Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şayet Cenab-ı Hak nasip eder, milletimiz teveccüh gösterirse ‘Başbakan Meral’ diyorsunuz ya, Allah bana Başbakanlığı nasip ederse; rahmetli anam İçişleri Bakanı olduğumda eve gelenlere ‘Allah benim kızımı nefsinden yani içindeki şeytandan korusun’ demiş. Ben bunu demeye devam edeceğim. Ya Rabbi beni nefsimden ve içimizdeki şeytandan koru. Kul hakkı yememin önüne geç. Eğer haram lokma yiyeceksem, bana hiçbir şeyi nasip etme. Kul hakkı yiyeceksem, hiçbir şeyi nasip etme.”

Akşener, konuşmasını alanı dolduran kalabalıkla birlikte hep bir ağızdan ‘Ne mutlu Türküm diyene’ diyerek tamamladı. Aydın programını tamamlayan Akşener, karayoluyla kentten ayrıldı.