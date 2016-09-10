Meral Akşener: Fethullahçı olsam söylerdim

MHP’den önceki gün ihraç edilen genel başkan adayı Meral Akşener’in, Merkez Disiplin Kurulu’na yaptığı savunmada, kendisine yönelik “FETÖ’cü” iddialarına mutasavvıf ve âlim Yunus Emre, Ahmet Yesevi, Şeyh Edebali gibi isimleri örnek göstererek yanıt verdiği ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Meral Akşener’e MHP Merkez Disiplin Kurulu (MDK) savunma için kurultay sürecinde 57 ayrı eylemi için sorular yöneltti. Akşener’e Balıkesir mitinginde sarfettiği “Faili meçhuller kabulümdür” sözü de soruldu. Akşener “Faili meçhul cinayetler, PKK ve yandaşlarının benim İçişleri Bakanlığı yaptığım tarihten önceki dönemlere ait, yıllardır ortaya attıkları iddialardır" dedi. "Olağanüstü kongre süreci ile birlikte bu iddialardaki olayları benim İçişleri Bakanlığım zamanında yapılmış gibi gösteren sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine onlara verilmiş bir cevaptır" diyen Akşener, "Aksine bu beyan, faili meçhullerin kabulü değil, iddialara ironik bir cevap niteliğindedir” diye yanıt verdi.

Akşener, “Hiçbir zaman Fethullahçı olmadım. Fethullahçı olsam söylerdim. Başka bir tarikat ve cemaatten de olmadım. Ülkücü, inancı için her şeyi göze almış insandır. Ben, her ülkücü gibi Allah dostlarını severim. İnsanlarımızın manevi terbiyesiyle uğraşanlara hürmetim ve muhabbetim vardır. Ancak bizde “devlet esastır” ve “otorite asla tecezzi etmez” diye konuştu.

Akşener, Bahçeli’ye yönelik “paralelciysem, başparalelci sensin” sözü üzerine de “Genel Başkan tarafından yapılan paralelci suçlaması karşısında "Sayın İhsanoğlu paralelciyse, ben paralelciysem, bizim Genel Başkanımız, bizi seçen insan olduğuna göre o zaman bu doğruysa, başparalelci Bahçeli oluyor ama bu doğru değil" şeklinde beyanda bulundum” dedi.