Meral Akşener: Erken seçim görmüyorum

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yurt içi gezilerine ağırlık verdiğini belirterek, “Ben erken seçim görmüyorum. Erken seçim için de gezmiyorum. Üstelik gezmek bana iyi geliyor" ifadelerini kullandı.

Akşener, Korkusuz yazarı Ahmet Takan'ın sorularını yanıtladı. Depremin ardından Elazığ'da gördüklerinden çok etkilenen ancak bunları paylaşmak istemeyen Akşener, “Tahminimden öte fakirlik var. Kendi çocukluğuma döndüm. İnsanlar, ‘sesimiz ol’ dediler" dedi.

Akşener yurt içi gezilerine neden ağırlık verdiğini de şu sözlerle açıkladı: “Gideceğim yerlerde kalabalık falan istemiyorum. Çıkıyorum sokağa tek tek esnaflarla el sıkışıyorum. Giriyorum dükkanlara… Bakıyorum, kameralar, fotoğraf makinaları var. Dışarı çıkarıyorum. Sonra başlıyoruz sohbete. Esnaf orada patlıyor.”

İyi Parti lideri nasıl bir siyaset üslubu benimseyeceği sorusuna da, “Asla o ona bunu demiş. Bu ona şunu demişe cevap vermeyeceğim.” ifadelerini kullandı

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