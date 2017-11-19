Meral Akşener: Erdoğan'la birbirimizi iyi tanıyoruz, kendisine 'Bir kadından korktu' dedirtmez

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti'ye karşı 'tepkisiz' kalışının sorulması üzerine, "Sayın Erdoğan'ın ağzından bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü bir kere cinsiyet farkımız engel olacaktır. Neticede kendisine 'Bir kadından korktu' dedirtmez. Biz iki siyasi olarak birbirini iyi tanıyan insanlarız, kanaatim bu" dedi.

"Erdoğan yandaşları tarafından yaylım ateşine tutulduğunu" söyleyen Akşener, "Her gün 3-5 yazar ya da siyasetçi bizi hedefe alan çirkin ifadeler ortaya koyuyorlar. Bu karar aşağı yansımıyor. Sayın Erdoğan'dan bir cümle duymayabiliriz fakat çevresi dayanamıyor" şeklinde konuştu.

Akşener ayrıca, İyi Parti kurulduktan sonra istifa eden eski milletvekili Cevher Cevheri için "Cehennem gibi bir alandan çıktım geldim kendisine karşı çok mahcubum. Bunu dürüstlükle söylemek zorundayım. İyi Parti bünyesinde görmek için çok çaba harcadığım bir kişidir" ifadesini kullandı.

Posta'nın sorularını yanıtlayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları şöyle:

NATO tatbikatında Erdoğan ve Atatürk'ün hedefe konulmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ne Cumhurbaşkanının ne de Atatürk'ün böye bir saygısızlığa, terbiyesizliğe maruz bırakılası doğru bir şey değil. Bunu Türkiye'de yaşayan herkes gibi biz de kınadık. Özür dilenmesini olumlu karşılıyoruz. Bu tarz durumlarda karşı taraf genelde sessiz kalıyordu.

AK Parti'nin Atatürk açılımına yapılan tepkiler var. Sizce nedeni oy kaybı mı?

Biz onu İyi Parti'nin Türkiye'ye iyilik getirmesi olarak görüyoruz. Ama diğer taraftan şöyle bir durum var; Cumhurbaşkanlığına yönelik bir seçime gidilecek Sayın Erdoğan bunu ölçtürmüştür, kişiler kendilerini nasıl tanımlıyor diye? Yüzde 33 civarında ben Atatürkçüyüm diyen insan var ülkede. Türk seçmeni tek bir kimlik söyleyemezdi şimdi yüzde 33 tek bir kimlik söylüyorsa bu Atatürk'e aileine özellikle annesine yapılan o terbiyesiz, saygısız iğrenç saldırıların neticesinde bir vidan devreye girdi. Milletin vicdanı ayağa kalktı. Onu görüyor olmanın bir tezahürü. İyi parti'nin kuruluşunun da ciddi bir tezahürü bu ciddi bir rakip geldi.

"Erdoğan kendisine 'Bir kadından korktu' dedirtmez"

Erdoğan'ın masasında bir rapor olduğu basına yansıdı. Bu maddelerden biri de size karşı tepkisiz kalmak. Neler söyleyeceksiniz Erdoğan'ın bu stratejisiyle ilgili?

Sayın Erdoğan'ın ağzından bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü bir kere cinsiyet farkımız engel olacaktır. Neticede kendisine 'Bir kadından korktu' dedirtmez. Biz iki siyasi olarak birbirini iyi tanıyan insanlarız, kanaatim bu. Fakat diğer taraftan "Saldırılmayacak" sözü yanlış, yandaşları yaylım ateşine tutuyor. Her gün 3-5 yazar ya da siyasetçi bizi hedefe alan çirkin ifadeler ortaya koyuyorlar. Bu karar aşağı yansımıyor. Sayın Erdoğan'dan bir cümle duymayabiliriz fakat çevresi dayanamıyor.

Devlet Bahçeli'nin AK Parti ile yanyana olacağız açıklamalarına tepkiniz nedir?

Kendi taktirleridir. Türkiye'nin başına bu ucube tek adamlık rejimini getirdiler. Sayın Bahçeli'nin en başında getirin Başkanlık sistemini madem Cumhurbaşkanı yasalara uymuyor bari yasayı ona uyduralım gerekçesiyle başlanan noktadan bir ve beraber olma noktasına gidildi. Sayın Erdoğan'ın beraber yürüdük biz bu yollarda diye bir şarkısı vardır şimdi bu yola Bahçeli ve ekibinin de katıldığı görülüyor.

"Bahçeli ile bir temasım olmadı"

Sayın Devlet Bahçeli ile bir temasınız oldu mu?

Sayın Erdoğan ile de Bahçeli ile de bir temasım olmadı.

Oy oranınız ne çıkarsa başarı olarak görürsünüz?

Bizim talebimiz iktidar talebi neticede Kanarya Sevenler Derneği'ni kurmadık. Cumhurbaşkanlığı seçimini almak gibi bir hedefimiz var. İkisini de almak üzere yola çıktım.



"Kendisine karşı çok mahcubum"

İYİ Parti'de istifalar oldu. (Haluk Ulusoy ve Cevheri) Bu istifalarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Beklediklerini bulamadılar mı?

Ben sayın Cevheri'ye karşı mahcubum. Kişisel olarak çok zorlu bir süreçten geçtim. Bir tarafa partinin kurdurulmamasına yönelik bir tavır vardı, 3 ay sonra kurulma belgesinin verileceği gibi. Cehennem gibi bir alandan çıktım geldim kendisine karşı çok mahcubum. Bunu dürüstlükle söylemek zorundayım. Çok değer verdiğim ve İyi Parti bünyesinde görmek için çok çaba harcadığım bir kişidir. Teşkilatlanma modeli ve kadrolaşmaya ilişkin itirazları oldu. O nedenle ayrıldı. Ben de kendisini samimiyetle söylüyorum razı etmek için çok uğraştım. Dostluğumuz baki olarak ayrıldık. Hala bir ümidim var ki inşallah birlikte yol yürüyebiliriz.

Partiye katılmasını istediğiniz ama katılmayan biri oldu mu?

Ben mümkün olduğunca gençler üzerinde durdum. Türkiye siyaseti yaşlandı. Türkiye'deki dönüşümü sağlayacak olan gençlerdir. O gençlerin bakış açısıyla biz yaş grubunun arasında müthiş bir fark var. O enerjiyi Türkiye'ye katmaya çok gayretim oldu. Onların içinde çok önemsediğim bir hanım genç bir kızımız vardı. İşlerinden dolayı gelemedi. Patronları 'İyi Parti bünyesinde yer alırsanız işte çıkın' dediği için gelemedi. Ona çok üzüldüm doğrusu. Gençlerin kafasına bariyer yok. Bizlerin tecrübesiyle gençlerin dinamizmini yanyana getirmek gibi bir projem var benim. Hala içim acıyor çok üzüldüm. Ben yurt dışından beyin göçünü tersine çevirmek gibi bir iddiayla yola çıktım. İki arkadaşımız işlerini bırakıp geldiler. Bir başka arkadaşımız daha vardı ekonomist olarak o da iş sebebiyle gelemedi. Kongremiz olacak. Orada da teklif götüreceğimiz siyasi arkadaşlar olacak.



İmaj değişikliği iddiaları var. Kongrede böyle bir değişikliğe gidileceği söyleniyor. Nedir bu işin doğrusu?

Onların hepsi yalan. Ben kısa saçlıyım uzun olsa toplarım o kadar. Kıyafetim herkesin annesinin giydiği kıyafetler.

Bir de pasaport olayı var. Yenilemediniz pasaportunuzu. Son durum nedir?

Pasaport almadım. Çok haksızlığa uğradım. Ne kadar kelli felli adam varsa bana saldırdı. Öyle şeyler yaşadım ki bir kadının uğramaması gereken her türlü saldırıya uğradım. Kadın sözünün altını özellikle çiziyorum. Hep cinsiyetim üzerinden tanımlandım. korkunç bir şeydi. Bu tam tersi beni güçlendirdi. Meydan okumak amaçlı kaçtı göçtü demesinler diye almadım. Pasaportum hala yok. Patrti kuruldu hala yok kaçmadığıma göre bir yurt dışı gezisi olduğunda çıkaracağım.