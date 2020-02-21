Meral Akşener: Erdoğan'ın dili babayı oğula, anayı kıza düşman etti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı dilin toplumu birbirine düşmen ettiğini ve kendilerinin bu dili reddettiğini söyledi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Meral Akşener, esnaf ziyaretinin ardından halka seslendi.

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutuplaştırma dilini reddettiklerini belirterek, şunları söyledi: "EYT ne demek? Emeklilikte yaşa takılan, halbuki siz saraya takıldınız. Seçim olmayan bir dönemde yapmaya çalıştığımız şey; yukarıdaki horoz dövüşünü bitirip sizin gözünüzün içine bakılmasını sağlamak.

Sözcü gazetesinden Mehmet Andaç'ın haberine göre; Atatürk üzerinden politika yaparak, cumhuriyet değerleri üzerinden politika yaparak ve dini değerler üzerinden politika yaparak daha enteresanı milli değerlerimiz üzerinden politika yaparak Sayın Erdoğan’ın dili babayı oğula, anayı kıza düşman etti, komşuyu komşuya düşman etti, kardeş kardeşin karşısına geçti. Biz bu kutuplaştırma dilini reddediyoruz."

Ekonominin konuşulacağı bir Türkiye’nin seçime kadar oluşması için ne gerekiyorsa yapacağını belirten Akşener konuşmasını şöyle sürdürdü: "Görürsünüz bunu ağalar da kamuoyu da fark edecek. Rahata alıştılar, onların o rahatını bozacağım. Nasıl ben ayakkabı eskitiyorsam, koltuk eskitenler de gelecek bu seçmenin gözünün içine bakacak. O ayakkabı eskiyecek. O ayakkabı eskimiyorsa siz onları eskiteceksiniz.

Seçmen konuşmaz seçmenin konuşması sandıktaki oyudur. Siyasetçi konuşur seçmen için. Sizin için konuşmaya geldim, burada öğreniyorum Ankara’ya gidip sinirlerini bozuyorum."