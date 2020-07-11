Meral Akşener'den Semiha Yıldırım'a özür

İyi Partili, Özeren sosyal medya hesabında Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım için, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene, böyle başa böyle tarak!" paylaşımında bulundu. Paylaşımın ardından tepki gördü. Özeren, Twitter'dan bir açıklama yaparak, "2015 yılına ait tweeti 'tüm samimiyetimle söylüyorum' attığımı hatırlamıyorum. O tarihlerde birkaç kez hesabım çalınmıştı. Her şartta böyle bir duruma sebep olmak beni çok üzdü. Başta Binali Bey ve değerli eşi olmak üzere, incinen herkesten, annelerden, kadınlardan özür dilerim" dedi.

Özeren'in tutuklanmasının ardından Akşener'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür dileyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Dün ben Semiha Abla'nın bu konudan bilgisi olup olmadığını öğrenmek için Sayın Binali Yıldırım beyefendiyi aradım ve bana bilmediğini söyledi. Ben o nedenle dün tweet atmadım. Çünkü Başak Demirtaş'a da atmamıştım. Bu tür konuları bir tweetle halledemiyorsun. Salı günü grup toplantısında, başı sonu belli bu konuyu konuşmak üzere bıraktım.

İsminin keşke geçirilmemesini sağlayabilseydim. Öncelikle, Levent Özenen'in 13 Temmuz 2016'da Semiha Yıldırım için attığı bir tweet var. Bunun için Semiha Yıldırım'dan, İyi Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum. Çünkü bir kadının incitilmesi kötü bir şeydir. Özür diliyorum. Amasız, ancaksız, lakinsiz. Anlıyorum ki bana çok kızmışlar. Sebebini bilmiyorum. AK Parti'nin yöneticileri bu konuda çok mahir, keşke öznesinin Semiha Hanım olduğu o tweet üzerinden değil de; benim sözlerim, benim davranışlarım, siyasi duruşum üzerinden o tweetler, hashtaglar benim için açılabilseydi. Semiha Hanım'ın özne yapılmasından çok üzgünüm".