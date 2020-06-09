Meral Akşener'den Ayasofya çıkışı: Hayırdır Sayın Erdoğan?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin verdiği Ayasofya'nın toplu ibadete açılmasına ilişkin araştırma önergesinin, AKP tarafından reddedilmesinin ardından sosyal medyadan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Hayırdır Sayın Recep Tayyip Erdoğan?" dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun Ayasofya'nın toplu ibadete açılmasına ilişkin olarak bugün verdiği araştırma önergesi, AKP tarafından reddedildi. AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İbadete açılmasıyla ilgili araştırma önerisine şimdi ret veriyoruz ama temmuzda gerekli adımlar atılacak" dedi.

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu "Ayasofya Fethi'in kılıç artığıdır. Danıştay'ın neden kararı bekleniyor. O mu fethetti?" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise "Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir; dolayısıyla, burada bir araştırmayla araştırılacak bir noktada değiliz, araştırmanın daha ötesindeyiz. Artık, karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır; dolayısıyla Meclisi, araştırmadan ziyade o anlamda atılacak olan adımlarla çalışma noktasında davet edeceğiz. Bu anlamda İyi Parti'nin verdiği grup önerisine 'Hayır' oyu vereceğiz ve İnşallah Temmuz ayı içerisinde de gerekli adımlar atılacaktır" ifadesini kullandı.

Araştırma önergesi, AKP'nin ret, MHP ve HDP'nin çekimser oylarıyla reddedildi.

Önergenin reddedilmesinin ardından Twitter hesabından İyi Parti'nin açıklamasını paylaşan Akşener, Erdoğan'ı etiketleyerek, Hayırdır Sayın @RTErdogan? #İyilerMaskeyiDüşürdü" yazdı.