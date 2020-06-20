Meral Akşener, Cumurbaşkanlığı Hükûmet Sistemini eleştirdi: İlk gitmesi gereken bu ucube sistemdir

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemini eleştirerek, "İşsizliğin bitmesi için, açlığın bitmesi için, adaletsizliğin bitmesi için. Velhasıl, milletimizin iyiliği için, ilk gitmesi gereken de, bu ucube sistemdir" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı sistemine eleştirilerde bulundu. Vakit kaybetmeden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini ifade eden Akşener şunları söyledi:

"İktidar görmek istemese de ben buradan kendilerine hakikati hatırlatayım; bu düzen böyle gitmez. Gitmeyecek. İyi Parti bunu için var ve İyi Parti milletin sesi olmaya, milletin derdi ile dertlenmeye devam edecek ve milletimizin desteğiyle de bu ucube sistemi gönderecek. Eskilerini çözemediği gibi Türkiye’yi yeni sorunlarla yüz yüze getiren bu ucube sistemdir. Hiçbir şey katmadığı gibi elimizdeki avucunuzdaki alıp götüren bu ucube sistemdir. Milletimizin hak ettiği mutlu ve huzurlu yarınlara taşımadığı gibi mutsuzluğa, umutsuzluğa mahkûm eden bu ucube sistemdir. Vakit kaybetmeden iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi inşa etmek, yaralarımızı bir an önce sarmak zorundayız. Bu sistem, işsizlik getirdi, açlık getirdi, adaletsizlik getirdi. İşsizliğin bitmesi için, Açlığın bitmesi için, Adaletsizliğin bitmesi için, Velhasıl milletimizin iyiliği için, ilk gitmesi gereken de, bu ucube sistemdir."