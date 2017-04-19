Meral Akşener cevapladı; parti kurma hazırlığı var mı?

"Parti kuruyor" iddialarına ilişkin açıklama yapan Meral Akşener "Parti kurma çalışmamız yoktur. YSK'nın hukuku katlettiği, abidik gubidik işlerin yapıldığı bir süreçte önceliğimiz oylarımıza sahip çıkmaktır" dedi.

Ankara kulislerinde partiden ihraç edilen genel başkan adayı Meral Akşener’in yanında yer alan Müsavat Dervişoğlu'nun başı çektiği istifaların yeni kurulacak 'Milliyetçi Türkiye Partisi'nin hazırlığı olduğu konuşulmuştu.

Referandum sonrası MHP'de Meral Akşener'e yakın isimlerin partiden bir bir istifa etmeleri Ankara kulislerini hareketlendirmiş akıllara "Meral Akşener parti mi kuruyor?" sorusunu getirmişti. Bu iddilar soru işareti ile de kalmamış ortaya parti isimleri bile atılmıştı. Akşener’in Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Koray Aydın'la bir araya gelip 'yol haritası' belirleyeceği de Ankara koridorlarında en çok konuşulan konu olmuştu.

"Parti kurma çalışmamız yok"

Meral Akşener tüm bu iddialara ilişkin öğle saatlerinde açıklama yaptı. Twitter hesabından kısa bir açıklama yapan Akşener "Parti kurma çalışmamız yoktur. YSK’nın hukuku katlettiği, 'abidik gubidik işlerin yapıldığı bir süreçte önceliğimiz oylarımıza sahip çıkmaktır” dedi.