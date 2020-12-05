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Politika

Meral Akşener: Bu sistem Türkiye'yi taşımıyor; Haziran’da seçim bekliyorum, çok feci fakirlik var

05 Aralık 2020 20:56

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye’yi taşıyamadığını savunurken, "Gördüğüm kadarıyla 2021 Haziran gibi seçim olabilir. Erdoğan kışı sevmez. Haziran’da seçim bekliyorum, olması da gerekiyor. Çünkü, çok feci bir fakirlik var" dedi. Akşener ayrıca, partisine yönelik 'FETÖ' iddialarıyla ilgili olarak, “Türkiye’de devleti çok fazla kutsayan arkadaşlarımızın devletin d’sinden haberi yok. İki kişi devletin bana doğru bilgi vermeyeceğini iddia etti biri Sayın Özdağ biri Doğu Perinçek, bu çok ilginç. Devlet yalancı mı?” ifadelerini kullandı.

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