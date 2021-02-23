Meral Akşener: Bu sayı atanamayan öğretmenlere çare olmuyor; #Kaybeden60binolmayacak

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki aylarda '20 bin öğretmen atanacağı' açıklamasını, "20 bin öğretmen atamasını müjde olarak duyuruyor. Bu sayı atanamayan öğretmenlere çare olmuyor, ihtiyacı bile gidermiyor" sözleriyle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın bugün Beştepe'deki Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız" sözlerine Akşener'den eleştiri geldi.