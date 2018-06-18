Meral Akşener: Bu devran döner (3)

AKŞENER, NİĞDE\'DE KONUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Niğde\'de Valilik Meydanı\'nda düzenlenen mitingde konuştu. Televizyoncu Uğur Dündar ile Sultanahmet\'te bir program yapmak istediğini belirten Akşener, \"Fatih İlçe Seçim Kurulu iptal etti. Normal şartlarda o iptali yedirirdim ama hadi dedik, Uğur Dündar\'ı zora sokmayalım. Hadi bir daha çalıyı dolaşalım, hadi nasıl olsa seçime 1 hafta kaldı, arıza çıkarmayalım. Bugün Aksaray\'a gittik, emniyet müdürü, \'İYİ Parti ve Meral Akşener\'in Türk bayrağından uzakta olduğunu ve HDP ile gizli bir işbirliği yaptığını iddia ediyor bizim arkadaşlarımıza. Şimdi bakın, bürokrasiye hatırlatıyorum, devletin bürokratı olun\" dedi.

ERDOĞAN\'A HELİKOPTER TEPKİSİ

Türkiye\'nin 453 milyar dolar borç aldığını öne süren Meral Akşener, şunları söyledi:

\"Erdoğan Niğde\'ye geldi. Havaalanı olmadığı için helikopterle geldi. 24 saatte burada bir helikopter pisti yapıldı. Şimdi orası bozulacak, 2 milyon Türk lirasına çıktı. Orası bozulacak, üzerine AVM yapılacak. Haram zıkkım olsun be. Ben çıktım bugün İstanbul\'dan yola, Aksaray\'a geldim. Oradan Nevşehir\'e, şimdi Niğde\'deyim oradan Ankara\'ya gideceğim. Karayoluyla geldim, incilerim mi döküldü? Hayır. Siz de aynı şekilde seyahat ediyorsunuz, ne olmuş? Bu paralar israfa gömüldü. Şehir hastaneleri yapıldı, müşteri garantili yani Erdoğan diyor ki, \'Şehir hastanelerinin müşterisi artacak inşallah\' Size \'hastalanın bakalım, müşterisiniz neticede\' demeye getiriyor. Köprü yapıldı İstanbul\'da, havaalanı yapılıyor, müşteri garantili. Tüp geçit yapıldı müşteri garantili. Niğde\'de İstanbul\'daki tüp geçitten geçmeyen vardır ama parasını hepiniz ödemeye devam ediyorsunuz. Biz de diyoruz ki Niğde\'nin gencine devlet iş vermek zorundadır. Dolayısıyla her yıl 50 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapacağım ben ve gencime istihdam yaratacağım.\"

Akşener, konuşmasının ardından partisinin milletvekili adaylarıyla kürsüye çıkan bir çocuk, \"Okullarımızda andımızı geri getirir misin?\" diye sordu ve seçim kampanyası için kumbarasını Akşener\'e verdi. Daha sonra milletvekili adaylarını vatandaşlara tanıtan Akşener, oy istedi.



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

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