Meral Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan reddetti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Bilim Kurulu'nun tam karantina isteğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reddettiğini söyledi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına özel açıklamalarda bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Koronavirüs salgını hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Bilim Kurulu'nun önerileri Erdoğan'a bağlı" diyen Akşener, "Tam karantina istediklerini bizler biliyoruz. Bunun yerine getirilmesi gerekirdi. Ama Erdoğan bunu reddetti. Bilim insanlarına buradan çağrım var.



Ne önerdiklerini milletle, vatandaşla bizlerle paylaşmak mecburiyetindeler. Eğer dedikleri olmuyorsa da istifa etmek zorundalar. Onlar siyasi bir makam değil, onlar bilim insanı. Çoğu da ona buna mecburiyeti olan insanlar değil. Bu kişiler eğer dedikleri olmuyorsa bunun da gereğini yapmaları lazım. Çünkü Türk bilim dünyası bunun vebalini taşıyamaz" dedi.

"Sizin dediğinizi yapmayacağım kardeşim diyor"

Bu dönemin sırt sırta verilmesi gereken bir dönem olduğunu belirten Akşener, "Biz Sayın Erdoğan'ın düşmanı değiliz. Dolayısıyla yapılabilecek konularda biz de bildiklerimizi paylaşmayı sürdürüyoruz.



Ama kırmızı kuvvetler mavi kuvvetler dili devam ediyor. Acemi oldukları ortaya çıktı. 'Sizin dediğinizi yapmayacağım kardeşim' diyor. Ama muhalefet partisinin de akıllı önerileri var.

"Tekalif-i Milliye ile IBAN vererek virüs için para toplama arasında müthiş fark var"

Ayrıca Tekalif-i Milliye Emirleri ile de Türkiye'nin bugün IBAN numarası vererek virüs için yardım toplaması arasında müthiş fark var. O gün Balkan ve Birinci Dünya Savaşı bitmiş, Anadolu'nun büyük bir kısmı şehit ya da gazi olmuş ve üretimin durduğu bir dönemdi."