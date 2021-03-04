Meral Akşener: Benden terör iltisaklıları ile yan yana gidiş beklerseniz, zaten ben bu işi bırakıp gideyim

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'nin kapatılması tartışmalarına ilişkin "Siz Meral Akşener'den PKK'ya yandaş, terör iltisaklıları ile yan yana gidiş beklerseniz, zaten ben bu işi bırakıp gideyim" dedi.

Partililerle Alpu ilçesindeki bir kasabı ziyaret eden Akşener'e, esnaf, HDP'nin kapatılması tartışmalarını nasıl değerlendirdiğini sordu. Akşener, şunları kaydetti:

"Benim şu anda Türkiye'de problemli gördüğüm alan şu, hiç kimsenin PKK ile ilgili olarak, PKK ile iltisaklı herhangi kişi, kurum ya da organizasyonla alakalı olarak bu ülkede hiç kimsenin toz zerresi kadar, iltisaklılar haricinde, Türk'ünün de Kürt'ünün de kafasında tereddüt olmadığına inanıyorum, birincisi bu. İkincisi, burada yanlış olan şu, sizin bu soruyu bana soruyor olmanıza sebep olan yanlış şu, siz Meral Akşener'den, PKK'ya yandaş, terör iltisaklıları ile yan yana gidiş beklerseniz, zaten ben bu işi bırakıp gideyim."

"Ben 28 Şubat'ın Meral Akşener'iyim"

Geçmişte İçişleri Bakanlığı yaptığını anımsatan Akşener, "Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı yaptığım süre içerisinde, kısa bir süreydi ama ilginç bir dönemdi, benimle ilgili kardeşim ne ekonomik, ne bu terör mücadelesine yönelik, ne hırsızlık, ne yolsuzluk, ne israfa dair şu kadarcık bir şaibe çıkmadı. Ama bugün benim, HDP'nin kapatılıp kapatılmaması konusunda da 'niye kapatıyorsunuz, niye kapatmıyorsunuz' diye bir cümlem de yok" diye konuştu.

Akşener, esnaf ziyaretlerinin amacını anlatarak, "Bak ben 28 Şubat'ın Meral Akşener'iyim. Allah'tan başka kimseden korkmadım. Benim partim ve benden de bu ülkeye zararlı bırak kelimeyi, harf çıkmaz" ifadesini kullandı.

Akşener, "hakkın ve hakikatin yanında duracaklarını" söylemişti

Meral Akşener geçen günlerde Meclis'e yollanan fezlekelere ilişkin yaptığı açıklamada, 'hakkın ve hakikatin yanında duracaklarını' belirterek "İyi Parti, hukukun yanında, adaletin peşindedir. Mesela İyi Parti, adaleti, siyasi hesaplarına meze yapmaya kalkanlara, alkış tutmaz. Mesela İyi Parti, milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere, gözü kapalı el kaldırmaz. İyi Parti, o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur" ifadelerini kullanmıştı.