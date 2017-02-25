Meral Akşener: Başkanlık teklifinin arkasında Bahçeli'nin koltuğunun bekâsı var

Anayasa referandumunda ‘Hayır’ oyu için çalışan MHP Eski İstanbul Milletvekili Meral Akşener, anayasa değişikliğinde AKP ve MHP'nin anlaşması ile ilgili, “Sayın Bahçeli’nin başkanlıkla ilgili teklifinin arkasında koltuğunun bekâsı olduğuna inanıyorum” dedi.

Medyascope TV’de Ruşen Çakır’a konuşan Akşener, referanduma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kararsızların ‘Hayır’ demeye korktuğunu savunan Akşener şunları söyledi:

“Burada en net olan ‘Hayır’cılar. ‘Hayır’ı demekten korkmuyor o kesim. ‘Evet’çiler kesinlikle argüman ve gerekçe ortaya koyamıyor. Akşener, AKP’yle iş birliğine gerekçe olarak Bahçeli’nin öne sürdüğü Türkiye’nin ‘bekâ sorunu’nun kendi koltuğuyla ilgili olduğunu savundu:

“Sayın Bahçeli’nin başkanlıkla ilgili teklifinin arkasında Türk milletinin ve Türk vatanının bekâsı diye bir kavramın olmadığına inanıyorum. Koltuğunun bekâsı olduğuna inanıyorum. ‘Benim koltuğumu koru yazıhanem kurtulsun. Başkanlığı da size getireyim’ diye bir mantığın üzerinden gittiğine inanıyorum. Çünkü başlangıçta, Sayın Cumhurbaşkanının fiili durumunun Türkiye’ye zarar verdiğini, bu fiile duruma bir hukuki kılıf olması gerektiğini gerekçe olarak söylemişti. Bu gerekçeyi kimse geçerli görmeyince, şimdi birdenbire bir ‘bekâ sorunu’ ortaya çıktı” dedi.