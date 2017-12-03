Meral Akşener: Aynaya bakacaklar, FETÖ'cüleri görecekler

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, isminin iktidar tarafından ‘FETÖ’ ile anılmasına tepki göstererek “Ahan da bir gariban kadınım, FETÖ’cü dediniz, şunu dediniz, bunu dediniz. Benim dokunulmazlığım yok, dedikodu yapacağınıza, iftira atacağınıza, masaların altında saklanıp, fısır fısır konuşacağınıza, varsa elinizde belge, bilgi kardeşim ensesinden yakalayın, koyun hapishaneye. Benim önerim devlet büyüklerimize, önce sağlarına bakacaklar, sonra sollarına, sonra da aynaya bakacaklar, FETÖ’cüleri görecekler, PKK’lıları da görecekler” dedi.

Meral Akşener, partisinin Artvin il başkanlığı binasının açılını yaptıktan sonra İnönü Caddesi'nde esnafı ziyaret edip, sohbet etti. Akşener, daha sonra dünyanın en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe’ye çıktı. Atatürk heykeli önünde anı fotoğrafı çekinen Akşener, ardından Grant Artvin Otel’de düzenlenen mitingte yaklaşık bin kişiye seslendi.

Artvin’de, İyi Parti'nin birinci parti çıkmasını isteyen Akşener, kentte bulunan ve çevrecilerin tepkisine neden olan Cerattepe'ye ilişkin konuştu. Akşener, başta Cerattepe olmak üzere Artvin’deki bütün madenlere karşı Yeşil Artvin Derneği'nce başlatılan imza kampanyasına kendisinin de katılarak destek verdiğini söyledi. Akşener, "Artvinlilere maden meselesinin sorduğumda deniliyor ki; bir işadamına Artvin peşkeş çekiliyor. Evet, Artvin’in her tarafı dünyanın madenleriyle dolu. Bunu devlet çıkarabilir, devlet. Madenleri devlet çıkartmalıdır ve yoluna, yordamına dikkat ederek çıkarmalıdır. Devletin uygun şekilde doğaya, tabiata zarar vermeden ve siyan kullanmadan önlemler alındıktan sonra çıkarsa, hem madende çalışan kazanır, hem de çıkacak madenlerin katma değeri burada kalır, ülkeye fayda sağlar" dedi.

“Aynaya bakacaklar, FETÖ'cüleri görecekler”

İsminin iktidar tarafından ‘FETÖ’ ile anılmasına tepki gösteren Meral Akşener, “Sizden korkmuyoruz. Ahan da bir gariban kadınım, FETÖ’cü dediniz, şunu dediniz, bunu dediniz. Benim dokunulmazlığım yok, dedikodu yapacağınıza, iftira atacağınıza, masaların altında saklanıp, fısır fısır konuşacağınıza, varsa elinizde belge, bilgi kardeşim ensesinden yakalayın, koyun hapishaneye. Benim önerim devlet büyüklerimize, önce sağlarına bakacaklar, sonra sollarına, sonra da aynaya bakacaklar, FETÖ’cüleri görecekler, PKK’lıları da görecekler" diye konuştu.

Hopa'da 'Camlarınızı taşlarım' esprisi

Konuşmasının ardından Akşener, Hopa ilçesine geçti. Akşener burada kendisini karşılayan vatandaşlarla selamlaştı. Eşinin Hopalı olduğunu hatırlatan Meral Akşener, "Eşim buralı, dolayısıyla ben de buralıyım. 37 yıldır kaymakamla yaşıyorum. Sizden burada partimizi birinci parti yapmanınızı bekliyorum. Yoksa kaynanamla gelir, camlarınızı taşlarım" esprisi yaptı. (DHA)