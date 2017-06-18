Meral Akşener: Allah Kılıçdaroğlu’nun gücünü artırsın

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a ’adalet’ yürüyüşü başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi. Akşener, Kılıçdaroğlu'na "Allah gücünü arttırsın, Allah yardımcısı olsun" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Akşener, Bursa Merinos Kongre ve Kültür Merkezindeki Hayat Lokantasınnda düzenlenen iftar programına katıldı.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftarda konuşan Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin referandum kararını ve politikalarını eleştirerek, "Şehitlerimize baktığımızda hepsinin sosyal medyasında bozkurt işareti var. Referandumdan sonra terörün biteceği söylenmişti. Referandumun ardından bugüne kadar 63 şehidimiz var. Bu günlerin sorumlusu Sayın Bahçeli’dir. Sayın Bahçeli, için hiç sızlamıyor mu?, Türkiye’yi getirdiğiniz yerden hiç üzüntü duymuyor musunuz” dedi.



Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ’adelet’ yürüyüşünede değindi. Akşener, ”Kılıçdaroğlu,CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun hapse mahkum edilmesiyle ilgili bir adalet yürüyüşü başlattı. Allah gücünü arttırsın, Allah yardımcısı olsun. Bu eylemin biçimini destekliyorum. Çünkü provakasyon yok. Ne yaparsa kendine yapıyor. İnşallah Hayırlı olur" ifadelerini kullandı.



Arkadaşlarının yüzde 90’ının yenri bir oluşumdan yana olduğunu ifade eden Akşener, "1200 arkadaşımla uzun süren görüşmeler yaptık. 20 Haziran’da görülecek davanın sonucu ne olursa olsun, bu ülkeyi kurdun kuşun eline bırakmayacağız, arkadaşlarımın yüzde 90’ı yeni bir oluşum kurulmasından yana” diye konuştu.